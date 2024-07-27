Ολυμπιακοί Αγώνες: Δείτε πως είναι σήμερα το κοριτσάκι που έσβησε τη φλόγα το 2004

Πριν από 20 χρόνια, η Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου έσβησε τη Φλόγα κατά την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

Μεγαλωμένη στα παιδικά χωριά SOS, η Φωτεινή είναι σήμερα 30 ετών και πραγματοποιεί το διδακτορικό της στη μοριακή βιολογία στο Francis Crick Institute, αφού προηγουμένως τελειωσε το βιολογικό στην Πάτρα. Το πρωί της Παρασκευής, μίλησε στην εκπομπή «Επίλογος» και στον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη, αναφερόμενη στο πώς αυτή η εμπειρία επηρέασε τη ζωή της.

Πηγή: skai.gr

