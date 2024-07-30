Ο Βύρων Κοκκαλάνης ακυρώθηκε στην τέταρτη ιστιοδρομία για την κατηγορία σκαφών IQFoil της ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα αγωνίσματα της οποίας διεξάγονται στη Μασσαλία.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν ένας από τους τέσσερις ιστιοπλόους που ακυρώθηκαν στη συγκεκριμένη κούρσα, καθώς εκκίνησαν υπό μαύρη σημαία. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος χρεώθηκε με 25 βαθμούς για την ακύρωσή του, υποχώρησε στην 20ή θέση της γενικής με 41 βαθμούς ποινής, καθώς «πέταξε» την τέταρτη κούρσα ως τη χειρότερή του.

Στο μεταξύ, την πρώτη θέση στην τέταρτη ιστιοδρομία πήρε ο Ολλανδός Λουκ Φαν Όπζελαντ, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν ο Πολωνός Πάβελ Ταρνόφσκι και ο Ισραηλινός Τομ Ρεουβενί. Ο Ταρνόφσκι είναι πλέον επικεφαλής στη γενική κατάταξη με 11 βαθμούς ποινής, ενώ ακολουθούν ο Φαν Όπζελαντ με 12 και ο Αμερικανός Νόα Λάιονς με 14 βαθμούς ποινής.

