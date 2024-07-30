Με μια εξαιρετική επίδοση ολοκλήρωσε την παρουσία της στα προκριματικά των 4Χ200 μέτρων ελεύθερο η Ελληνική σκυταλοδρομία Ανδρών.

Συγκεκριμένα, οι Δημήτρης Μάρκος, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου και Ανδρέας Στάμου τερμάτισαν 5η στη σειρά τους με χρόνο 7:09:60, τερματίζοντας στην 11η θέση της τελικής κατάταξης.

Οι Έλληνες κολυμβητές τα έδωσαν όλα στην πισίνα της «Paris La Defense Arena», αγγίζοντας μάλιστα το Πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο και βρίσκεται στα 7:09:10. Και να σκεφτεί κανείς πως η τετράδα αυτή δεν έχει αγωνιστεί πολλές φορές μαζί, δείχνοντας πως αν δέσουν, το μέλλον τους ανήκει!.

Οι χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό του αγωνίσματος είναι οι Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Αυστραλία, Γερμανία, Κίνα, Κορέα και Ιαπωνία.

