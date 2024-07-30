Ανατρεπτική εξέλιξη στο μονό γυναικών του Ολυμπιακού τουρνουά τένις. Η Ντόνα Βέκιτς (νο.21) νίκησε 2-0 (7-6, 6-2) σετ την Κόκο Γκοφ, νο.2 τενίστρια στον κόσμο αυτή τη στιγμή, αφήνοντάς τη εκτός συνέχειας στη διοργάνωση και ανοίγοντας τον δρόμο για τη Μαρία Σάκκαρη.

Πράγματι, η Ελληνίδα τενίστρια θα έχει πλέον έναν πιο βατό δρόμο προς τη ζώνη των μεταλλίων, αφού αν ξεπεράσει σήμερα (30/07) την Μάρτα Κόστγιουκ, θα αντιμετωπίσει τη Βέκιτς στα προημιτελικά για μία θέση στην τετράδα, γλιτώνοντας το πολύ πιο απαιτητικό ματσάρισμα με την Γκοφ!

Η 28χρονη Βέκιτς κατάφερε να επιστρέψει από το 2-5 στο πρώτο σετ και να το πάρει στο tiebreak, ενώ στο δεύτερο σετ ήταν κυριαρχική και το πήρε με 6-2, με την Γκοφ μάλιστα στην πορεία να ξεσπά σε κλάματα για μία απόφαση της umpire.

Η Βέκιτς είναι καλή φίλη της Σάκκαρη και έχουν έρθει αντιμέτωπες 10 φορές, με την Κροάτισσα να προηγείται συνολικά με 6-4. Η Ελληνίδα τενίστρια, βέβαια, είχε κερδίσει την τελευταία τους αναμέτρηση τον περασμένο Aπρίλιο στο χώμα της Μαδρίτης.

