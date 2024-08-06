Ολυμπιακοί Αγώνες-Πόλο: Εκτός τετράδας η Εθνική - Ηττήθηκε 9-6 από την Αυστραλία

Η επιθετική δυστοκία στέρησε από την εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών την ευκαιρία να προκριθεί στα ημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024».

Παρά την εξαιρετική αμυντική προσπάθεια, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε 9-6 στον προημιτελικό από την Αυστραλία και θα αρκεστεί στα παιχνίδια κατάταξης για τις θέσεις 5-8, αρχής γενομένης από την Πέμπτη (8/8), όταν θα αντιμετωπίσει την ηττημένη του αγώνα μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουγγαρίας. Η νικήτρια του ίδιου ματς θα είναι αντίπαλος των «στίνγκερς», που επιστρέφουν μετά το 2012 στην τετράδα.

