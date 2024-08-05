Τη νίκη της Εθνικής πόλο επί της Ιταλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες σχολίασε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της γαλανόλευκης, Θοδωρής Βλάχος.

«Θέλαμε μια πειστική εμφάνιση, το επόμενο παιχνίδι θα είναι όλα τα λεφτά», τόνισε.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου η Ιταλία, πολλά χρόνια τώρα για εμάς είναι μεγάλο κίνητρο γιατί μας έχει πληγώσει στις τελευταίες διοργανώσεις σε παιχνίδια που ήμασταν πάρα πολύ κοντά στο να κερδίσουμε αλλά τελικά δεν το καταφέραμε. Δεν κυνηγούσαμε κάποιες ομάδες στη βαθμολογία γιατί δεν ξέραμε ακόμη που θα καταλήξουμε. Απλά, θέλαμε μια πολύ πειστική, καλή εμφάνιση κυρίως για εμάς και για τη συνέχεια.

Νομίζω ήταν ένα παιχνίδι που είχε αρχή και τέλος, το ελέγξαμε και τα συναισθήματά μας και την κάθε φάση που ελέγξαμε. Ήμασταν ψύχραιμοι όταν έπρεπε σε παίκτη παραπάνω. Νομίζω ότι δεν πήγαν απλώς καλά σήμερα τα πράγματα, τα οδηγήσαμε εμείς σε αυτήν την κατεύθυνση. Έτσι θέλω και πιστεύω και εσείς έτσι θέλετε να βλέπετε την ομάδα αυτή και έτσι θέλουν και τα παιδιά. Νομίζω ότι ήρθε σε μια στιγμή κατάλληλη, δύο μέρες πριν τον προημιτελικό που δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας, μας δείχνει κάτι το οποίο διώχνει όλες τις αμφιβολίες, κυρίως από εμάς, δεν μας ενδιαφέρει τι μπορεί να πιστεύουν όλοι οι άλλοι.

Ξέρουμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλά και να είμαστε συγκεντρωμένοι, να ελέγχουμε έναν μεγάλο αντίπαλο στο παιχνίδι του και ότι μπορούμε να τον κερδίσουμε».

Για το επόμενο παιχνίδι: «Το επόμενο παιχνίδι είναι όλα τα λεφτά, ελπίζω να βρούμε την ξεκούρασή μας, τη συγκέντρωσή μας και να εμφανιστούμε καλύτεροι από σήμερα».

Για τη διαχείριση της ήττας από την Κροατία: «Δεν ήταν ήττα, νομίζω ήταν ο τρόπος που χάσαμε. Τα δύο τελευταία οκτάλεπτα δεχθήκαμε πολλά γκολ ενώ σήμερα το παιχνίδι έληξε 9-8, 8 γκολ είναι 8 γκολ μπορείς να κερδίσεις, όταν τρώμε 11 ή 7 γκολ σε ένα οκτάλεπτο είναι δύσκολο. Οπότε αυτό είναι που ψάξαμε και είδαμε στο βίντεο, αυτό είναι που μας προβλημάτισε και ήταν μια ευκαιρία σήμερα απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο ακόμα και να χάναμε δεν θα ξέραμε τι κατάταξη θα έχουμε. Κρατάμε την εμφάνιση, τη μεγάλη προσπάθεια, τη νίκη φυσικά, θα δούμε σε ποια θέση θα καταλήξουμε και θα ετοιμάσουμε τον επόμενο αντίπαλο».

Την τεράστια νίκη σχολίασε και ο αρχηγός της Εθνικής πόλο, Γιάννης Φουντούλης. «Είμαστε έτοιμοι σωματικά και πνευματικά», είπε.

