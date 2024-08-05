Στεφανίδη: «Απαράδεκτο να ορίζουν τέτοια ύψη και να περνάνε 20 κοπέλες στον τελικό»

Η Κατερίνα Στεφανίδη εξέφρασε τις ενστάσεις της για τα ύψη που ορίστηκαν στον προκριματικό του επί κοντώ και οδήγησαν στο πρωτοφανές αποτέλεσμα να περάσουν 20 αθλήτριες στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων.

«Σήμερα σε αντίθεση με χθες είχε ζέστη, ήταν λίγο κουραστικό. Εγώ επειδή δεν έχω κάνει αρκετούς αγώνες, ουσιαστικά από το Ευρωπαϊκό ξεκίνησα από πιο χαμηλά για να βρω ρυθμό.

Πήγαν όλα καλά, πέρασαν και οι μισές κοπέλες στον τελικό, όποτε δεν ήταν και τόσο δύσκολο ήταν η αλήθεια. Είναι ανήκουστο, είναι απαράδεκτο, φταίει ξεκάθαρα η World Athletics, η οποία έθεσε τα ύψη λάθος για πρωί, χωρίς να καταλαβαίνει πού βρίσκεται το επίπεδο του επί κοντώ γυναικών αυτή τη στιγμή. Στον τελικό θα πρέπει να μπούμε πιο νωρίς, θα είμαστε 20 κοπέλες σε μια ουρά για να κάνουμε ζέσταμα, πιθανώς να προλάβουμε να κάνουμε μόνο δύο δοκιμαστικά… Για να μην πάρει πέντε ώρες, θα είναι… πιο απότομα τα ύψη. Είναι απαράδεκτο σε Ολυμπιακούς Αγώνες να κάνουν τέτοιο λάθος και να μπαίνουν 20 κοπέλες στον τελικό», τόνισε.

Όσο για το αν μπορούμε να περιμένουμε από την ίδια κάποιο μετάλλιο στον τελικό της Τετάρτης; «Είμαι αρκετά καλά, όμως δεν έχω αγωνιστώ και αυτό ίσως προκαλέσει κάποια μικρά λάθη, όπως συνέβη σήμερα στα 4,55μ. Γι’ αυτό μπήκα πιο χαμηλά σήμερα, για να δω πού είμαι σε σχέση με τα κοντάρια μου. Ελπίζω να είμαι καλά στον τελικό», είπε.

Τέλος, για τη μάχη του Εμμανουήλ Καραλή απόψε στον τελικό των ανδρών είπε: «Είμαστε συγκάτοικοι με τον Μανόλο και τον Μίλτο. Ελπίζω να είμαστε το τυχερό δωμάτιο. Θα του τα πω από κοντά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.