Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου λίγο μετά τις 11:00, σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας. Μάλιστα, λίγο πριν τις 12.30 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους πολίτες στην περιοχή προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του #Αγίου_Βασιλείου #Θήβας της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026
Η φωτιά καίει σε δασικό κομμάτι, γεγονός που επέβαλε την άμεση ενεργοποίηση τόσο επίγειων όσο και εναέριων μέσων για τον περιορισμό της φωτιάς και συγκεκριμένα 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για συντονισμό τους
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Στο μεταξύ, κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδος μεταβαινει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 51 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026
Η φωτογραφία του άρθρου είναι από τη σελίδα στο Facebook Πυρκαγιά Ενημέρωση και αναφέρεται πως έχει καταγραφεί από την περιοχή Λιβαδόστρα.
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