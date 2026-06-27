Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου λίγο μετά τις 11:00, σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας. Μάλιστα, λίγο πριν τις 12.30 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους πολίτες στην περιοχή προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.

Η φωτιά καίει σε δασικό κομμάτι, γεγονός που επέβαλε την άμεση ενεργοποίηση τόσο επίγειων όσο και εναέριων μέσων για τον περιορισμό της φωτιάς και συγκεκριμένα 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για συντονισμό τους

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Στο μεταξύ, κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδος μεταβαινει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 51 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Η φωτογραφία του άρθρου είναι από τη σελίδα στο Facebook Πυρκαγιά Ενημέρωση και αναφέρεται πως έχει καταγραφεί από την περιοχή Λιβαδόστρα.

Πηγή: skai.gr

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