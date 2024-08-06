«Χρυσός» Ολυμπιονίκης στα 1.500 μέτρα ανδρών ο Κόουλ Χόκερ. Ο Αμερικανός πρωταθλητής μεσαίων αποστάσεων με καταπληκτικό σπριντ στα τελευταία 200 μέτρα τερμάτισε σε 3.27.65 κι έκανε νέο Ολυμπιακό ρεκόρ και τη μεγάλη έκπληξη, αφήνοντας ακόμα κι εκτός βάθρου κάποια από τα μεγάλα φαβορί, γνωρίζοντας τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας του.



Δεύτερος στην κόντρα των τελευταίων μέτρων τερμάτισε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2013 στη Βουδαπέστη, ο συμπατριώτης του, Τζος Κερ, με 2.27.79 και τρίτος ο, επίσης, Αμερικανός Γιάρεντ Νουγκούσε με 3.27.80. Τέταρτος κι εκτός μεταλλίων ο μόνιμος πρωταθλητής Ευρώπης και «χρυσός» Ολυμπιονίκης, Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.