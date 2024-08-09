Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συγχαρητήρια ΠτΔ σε Κουρουγκλίεφ για το χάλκινο μετάλλιο

«Πολλά συγχαρητήρια στον Νταουρέν Κουρουγκλίεφ που μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην ελευθέρα πάλη στα 86 κιλά. Είναι το 8ο μετάλλιο για τη χώρα μας, ενώ η ελληνική πάλη παίρνει μετάλλιο σε Ολυμπιακούς αγώνες μετά από 20 χρόνια. Καλή συνέχεια με πολλές ακόμα επιτυχίες» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Θερμά συγχαρητήρια στον πρωταθλητή μας Νταουρέν Κουρουγκλίεφ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στην ελευθέρα πάλη, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού! Μια ακόμη σπουδαία νίκη για την πατρίδα μας που μας δίνει μεγάλη χαρά.🥉🇬🇷 #Paris2024 August 9, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.