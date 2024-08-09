Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συγχαρητήρια ΠτΔ σε Κουρουγκλίεφ για το χάλκινο μετάλλιο

Λογαριασμός
«Πολλά συγχαρητήρια στον Νταουρέν Κουρουγκλίεφ που μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην ελευθέρα πάλη στα 86 κιλά. Είναι το 8ο μετάλλιο για τη χώρα μας, ενώ η ελληνική πάλη παίρνει μετάλλιο σε Ολυμπιακούς αγώνες μετά από 20 χρόνια. Καλή συνέχεια με πολλές ακόμα επιτυχίες» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

