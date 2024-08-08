Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Προσωρινός αποκλεισμός για Πόλακ λόγω θετικού δείγματος σε έλεγχο ντόπινγκ

Το τοπίο γύρω από το θετικό δείγμα που βρέθηκε σε αθλήτρια του στίβου της ελληνικής ολυμπιακής επιτροπής, ξεκαθάρισε με ανακοίνωσή της η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, η ΔΟΕ γνωστοποίησε πως η αθλήτρια που βρέθηκε θετική σε απαγορευμένη ουσία κατά τη διάρκεια των Αγώνων του Παρισιού είναι η Ελένη Πόλακ, η οποία και αποκλείστηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Μάλιστα, στην 27χρονη πρωταθλήτρια του επί κοντώ επιβλήθηκε προσωρινός αποκλεισμός από κάθε αθλητική δραστηριότητα μέχρι να ξεκαθαριστεί το ζήτημα και να βγουν τα αποτελέσματα του δεύτερου δείγματος.

Θυμίζουμε πως η ίδια η Πόλακ μετά τη συμμετοχή της στα προκριματικά του αγωνίσματος - αποκλείστηκε με άλμα στα 4,20μ. - αναφέρθηκε στο γεγονός πως βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ, τονίζοντας πως όλα προήλθαν από την κατανάλωση κόκκινου κρέατος.

«Πριν τρεις μέρες βρέθηκε κάτι στα ούρα μου, το οποίο ήταν από κρέας. Ήταν πολύ κάτω από το επιτρεπτό όριο αυτό που βρέθηκε, γι' αυτό και δεν αποκλείστηκα.

Έχω θέμα με το σίδηρό μου και πρέπει καθημερινά να τρώω κόκκινο κρέας, αλλά αυτά είχαν την ουσία που βρέθηκε στα ούρα μου. Μάλλον έγινε στην Ολλανδία.

Αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Εκεί έφαγα κρέας από σχάρα. Μου είπαν πως αυτή η ουσία που βρέθηκε στα ούρα μου βοηθάει στην πιο γρήγορη ανάπτυξη των ζώων. Πιστεύω πως αν η ουσία βρισκόταν δύο μέρες νωρίτερα ίσως να με απέκλειαν. Πραγματικά έχει καταντήσει επικίνδυνο το τι τρώμε».

