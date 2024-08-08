Το τρίτο της μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες κατέκτησε το πρωί της Πέμπτης (08/08) η εκπληκτική Σάρον Φαν Ρούβεντααλ!

Μετά το χρυσό στο Ρίο το 2016 και το ασημένιο στο Τόκιο το 2021, η 30χρονη Ολλανδή κολυμβήτρια φόρεσε στο στήθος της ακόμα ένα μετάλλιο στο Παρίσι στα 10 χιλιόμετρα ανοικτής θαλάσσης!

Σε ένα άκρως εντυπωσιακό και ανταγωνιστικό τελικό, η Φαν Ρούβεντααλ ήταν εκείνη που είχε τις δυνάμεις στο τέλος για να ξεπεράσει στην τελική ευθεία της συναθλήτριές της και να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στον ποταμό Σηκουάνα με χρόνο 2:03:34.2! Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Αυστραλή, Μοέσα Τζόνσον, μόλις 5,5 δευτερόλεπτα αργότερα, ενώ, στο βάθρο ανέβηκε και η Ιταλίδα, Γκινέρβα Ταντεούτσι.

Ωστόσο, για ακόμα μία φορά, αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν η ΔΟΕ και οι γαλλικές Αρχές, οι οποίες και επέμειναν να διεξαχθεί ο αγώνας στον Σηκουάνα, παρά τα τόσα προβλήματα με την μόλυνση των υδάτων που υπάρχουν κατά μήκος του ποταμού. Οι εικόνες από τον τελικό των 10χλμ Γυναικών μιλούν από μόνες τους...

