Βεζένκοφ: «Μόνο περηφάνια για την Εθνική μπάσκετ και το πόλο γυναικών»

Μπορεί να εκπροσωπεί τα χρώματα της Βουλγαρίας, αλλά ο Σάσα Βεζένκοφ έζησε ως Έλληνας, δια ζώσης, την προσπάθεια της Εθνικής μπάσκετ ανδρών αλλά και πόλο γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες δηλώνοντας περήφανος για όσα κατάφεραν.

«Τα παιδιά πρέπει να είναι πολύ περήφανα γι’ αυτό που έχουν κάνει, γιατί στο τέλος της ημέρας δεν ξέρεις αν θα ξανάρθει τέτοια στιγμή», ανέφερε για την ομάδα μπάσκετ ο άσος του Ολυμπιακού, ενώ για αυτή του πόλο, όπου αγωνίζεται η σύντροφός του, Νικόλ Ελευθεριάδου, τόνισε πως «... είμαστε περήφανοι για τα κορίτσια, γιατί πραγματικά το να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι από μόνο του κάτι τεράστιο». Αναλυτικά, ο 29χρονος φόργουορντ μίλησε στο ΕΟΚ Web Radio:

Για την Εθνική Ανδρών και πώς ο ίδιος έζησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες σαν φίλαθλος:

«Στο 1ο ματς ήταν λίγο περίεργο. Η ώρα ήταν 11:00 το πρωί που δεν έχουμε το συνηθίσει, αν και δεν είναι δικαιολογία. Και το κλίμα του γηπέδου στα επόμενα ματς όσο περνούσε η ώρα ήταν όλο και πιο “ζεστό”. Σίγουρα τα παιδιά πάλεψαν πάρα πολύ, άφησαν ό,τι έχουν και δεν έχουν στο γήπεδο. Η Γερμανία είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, που σε όλο το τουρνουά παίζει πολύ σταθερά. Μόνο υπερηφάνεια γι’ αυτά τα παιδιά, γιατί η σεζόν είναι πάρα πολύ δύσκολη. Απαιτούμε απ’ τα παιδιά, στον 12ο μήνα της σεζόν τους ουσιαστικά, να είναι στην καλύτερή τους κατάσταση, να παλεύουν, να προσπαθούν. Πραγματικά τα έδωσαν όλα. Έζησαν αυτήν την εμπειρία. Όταν πας σαν φίλαθλος το βλέπεις πολύ διαφορετικά. Εδώ είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και είναι ένα συναίσθημα που, ακόμη και σαν φίλαθλος που το ζω, είναι μοναδικό. Τα παιδιά πρέπει να είναι πολύ περήφανα γι’ αυτό που έχουν κάνει, γιατί στο τέλος της ημέρας δεν ξέρεις αν θα ξανάρθει τέτοια στιγμή».

Για το εξαιρετικό κλίμα της Εθνικής Ανδρών:

«Το βλέπεις και απ’ έξω, το βλέπεις με τον τρόπο που επικοινωνούν, που παλεύουν, που είναι ο ένας για τον άλλον. Όταν δεν έρχεται το αποτέλεσμα σίγουρα μπαίνει μια αμφισβήτηση, γιατί, καλώς ή κακώς, ζούμε στην Ελλάδα, όπου σε κάποια πράγματα είμαστε λίγο πιο… Βαλκάνιοι. Θεωρώ ότι αυτή Εθνική μπορεί να μείνει ενωμένη και να ξεπεράσει τους κραδασμούς που θα έρθουν μπροστά της».

Για τη Γερμανία:

«Στην προκειμένη φάση, η Γερμανία είχε περισσότερες λύσεις, μεγαλύτερη ποιότητα και είναι μια σταθερή ομάδα. Το βλέπουμε απ’ την αρχή, το πώς κέρδισε τους Γάλλους, το πώς παίζει. Δίκαια βρίσκεται στα ημιτελικά».

Για το παιχνίδι της Σερβίας με την Αυστραλία:

«Λέγαμε μεταξύ μας, γιατί καθόμουν με οικογένειες παικτών και με τους Σέρβους οπαδούς, ότι πρέπει να είναι κοντά το παιχνίδι για να γυρίσει. Ούτε εγώ περίμενα τόσο μεγάλη διαφορά. Φαινόταν ότι αυτό που έκανε στα πρώτα 12 λεπτά η Αυστραλία θα το σταματήσει κάποια στιγμή. Ήταν θέμα χρόνου να φτάσει το ματς κοντά η Σερβία. Μετά βέβαια ήταν μια… ζαριά. Έκαναν καταπληκτική δουλειά στο να φτάσει ο αγώνας μέχρι εκεί».

Για τη νίκη της Γαλλίας επί του Καναδά:

«Δεν το περίμενα, γιατί το μπάσκετ είναι άθλημα των κοντών. Ο Καναδάς θεωρώ ότι έχει τη δεύτερη πληρέστερη γραμμή στα γκαρντ. Έχει φοβερούς παίκτες. Οι Γάλλοι δεν είχαν δείξει απολύτως τίποτα, αλλά είδαμε ότι πήγαν το παιχνίδι αλλού, με ένταση, με τα κορμιά που έχουν. Το πήραν με την εμπειρία των παιδιών της Euroleague, του Γιαμπουσελέ, του Λεσόρ, του Κορντινιέ. Φάνηκε ότι οι Καναδοί ίσως ήταν λίγο πιο υπερόπτες απ’ όσο πρέπει».

Για τους δύο ημιτελικούς, Σερβία-ΗΠΑ και Γερμανία-Γαλλία:

«Θεωρώ ότι η Αμερική είναι το μεγάλο φαβορί, μη γελιόμαστε. Η Σερβία πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι για να είναι κοντά. Στον άλλον ημιτελικό, θα πάω με τη Γαλλία. Νομίζω έχει το μομέντουμ, έχει τον κόσμο. Δεύτερη φορά να χάσει απ’ την ίδια ομάδα στο ίδιο τουρνουά είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ξέρουν το πώς και πιστεύω ότι θα πάνε στον τελικό».

Για το κλίμα στο Παρίσι:

«Μου έκανε εντύπωση ότι είναι πολύ καθαρά. Οι Γάλλοι έχουν ρίξει μεγάλη προσπάθεια και φαίνεται ότι προσέχουν. Έχει πολύ κόσμο, αλλά δεν έχει ουρές στο να περιμένεις, είναι ευγενικοί. Έχουν τρομερά γήπεδα, ακόμα και στο πόλο. Βλέπουμε φοβερές εγκαταστάσεις, ο κόσμος πάει σε όλα τα αθλήματα, βλέπουν τα πάντα. Η οργάνωση είναι πάρα πολύ καλή στο λίγο που έχω ζήσει».

Για την ήττα της Εθνικής Γυναικών απ’ την Αυστραλία στο πόλο:

«Θεωρώ ότι στο άθλημα των γυναικών η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική, ακόμη σημαντικότερη απ’ ό,τι στο ανδρών. Σε όλο το τουρνουά η ομάδα δεν έδειξε αυτά που δείχνει στα προηγούμενα τουρνουά και όταν πήγε κοντά το ματς, λόγω του ότι η Αυστραλία είχε βγει 1η στον όμιλο και ξέρει πώς να κερδίζει τα παιχνίδια, είχε το πάνω χέρι λόγω του μομέντουμ και της ψυχολογίας στο τουρνουά. Επίσης ήξερε και πώς να κλείσει το παιχνίδι. Η Αυστραλία κέρδισε δίκαια, γιατί απ’ την αρχή έδειξε ότι είναι 1η κερδίζοντας πολύ μεγάλες δυνάμεις. Είμαστε περήφανοι για τα κορίτσια όμως, γιατί πραγματικά το να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι από μόνο του κάτι τεράστιο».

