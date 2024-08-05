Θετικό δείγμα ντόπινγκ σε Ελληνίδα αθλήτρια που μετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Οι αρμόδιες Αρχές, ενημέρωσαν την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή πως αθλήτρια της αποστολής της Ελλάδας που αγωνίζεται στον στίβο και έχει ήδη συμμετάσχει στα προκριματικά του αγωνίσματος, βρέθηκε θετική σε απαγορευμένη ουσία μετά από σχετικό τεστ στο οποίο υπεβλήθη.

Η αθλήτρια έχει ενημερωθεί σχετικά με το δείγμα, με την ίδια και την ΕΟΕ να αναμένουν το δεύτερο δείγμα και τα αποτελέσματά του.

Εφόσον βρεθεί εκ νέου θετική, τότε η Ελληνίδα αθλήτρια αναμένεται να τιμωρηθεί από τη διεθνή Ομοσπονδία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΕ:

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δηλώνει ότι ενημερώθηκε από τον ΕΟΚΑΝ στις 13.49 ώρα Γαλλίας για θετικό δείγμα σε έλεγχο ντόπινγκ μέλους της Ολυμπιακής Ομάδας στο Παρίσι.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΚΑΝ επιβάλλεται άμεσα προσωρινός αποκλεισμός στο συγκεκριμένο άτομο και ως εκ τούτου η ΕΟΕ ζήτησε την αποχώρηση του από το Ολυμπιακό Χωριό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.