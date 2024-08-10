Το Παρίσι γιορτάζει τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το Παρίσι δεν παρέλυσε, το μετρό λειτουργεί κανονικά και το κλίμα για Γάλλους και ξένους αποπνέει αισιοδοξία και θετική ενέργεια.Πολλοί χρόνια απαισιόδοξοι Γάλλοι είχαν προβλέψει ότι στους Ολυμπιακούς το Παρίσι θα βυθίζονταν στο χάος. Τους τελευταίους μήνες πριν τους Αγώνες αρνητικά δημοσιεύματα έδωσαν τροφή σε όσους προέβλεπαν μια διοργανωτική αποτυχία: Από κοριούς σε κρεβάτια ξενοδοχείων μέχρι απειλές πολλών επαγγελματικών ομάδων, οι οποίες απειλούσαν με απεργίες αν δεν λάμβαναν «ολυμπιακό πριμ». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ανησυχούσαν για κατάρρευση του δικτύου του μετρό καθώς και για μια πρωτεύουσα σε κατάσταση πολιορκίας,όπου τίποτα δεν θα λειτουργούσε πια κανονικά λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Και σαν μην έφθαναν όλα αυτά, λίγο πριν το ξεκίνημα της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης εκφράστηκαν φόβοι για τρομοκρατικές ενέργειες και κυβερνοεπιθέσεις. Τέλος ήρθε και η πολιτική κρίση στη χώρα, η οποία έμοιαζε να επιβεβαιώνει τους πιο απαισιόδοξους.



Όλα τα τρομακτικά σενάρια εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας με τη θεαματική τελετή έναρξης των Ολυμπιακών στον Σηκουάνα. Εδώ και δύο περίπου εβδομάδες η γαλλική κοινή γνώμη δεν μπορεί να πιστέψει πόσο ομαλά διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες και πόσο καλά λειτουργεί ακόμα και η νευραλγική υποδομή, όπως το μετρό που θεωρούνταν αχίλλειος πτέρνα της διοργάνωσης.

Από το ξεκίνημα της διοργάνωσης,στο Παρίσι κυριαρχεί ενθουσιασμός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ιδίως μεταξύ των ίδιων των Γάλλων χάρη στα πολλά μετάλλια που κερδίζουν οι αθλητές τους. Όμως και οι ξένοι επισκέπτες εντυπωσιάζονται από την γιορτινή ατμόσφαιρα στις κερκίδες με φόντο το υπέροχο παρισινό σκηνικό. «Ξεπερνά ακόμα και τα πιο τρελά όνειρά μας, βιώνουμε πραγματικά κάτι αξέχαστο», δηλώνει ο Τόνι Εστανγκέ, επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής των Αγώνων, στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο France Info: «Έχω την εντύπωση ότι οι Γάλλοι το απολαμβάνουν με την ψυχή τους και πως αυτή η θετική ενέργεια κάνει καλό σε όλους».Ενθουσιασμένη δηλώνει και η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, πανηγυρίζοντας επειδή λειτούργησαν τα σχέδια που είχε εκπονήσει ενόψει Ολυμπιακών για την πόλη του φωτός: «Τα καταφέραμε, δεν πιστεύαμε ότι ήμασταν σε θέση να επιτύχουμε», δήλωσε στην εφημερίδα Le Monde. Μετά από χρόνια κριτικής και χλευασμού, σε βάρος και της δημάρχου, κατάφερε να μεταφέρει μια θετική εικόνα «για το Παρίσι, αυτού που είμαστε, για τους Γάλλους, αυτού του πολύ ιδιαίτερου λαού που πάντα τον παρακολουθούν με έκπληξη από το εξωτερικό, αλλά και με λίγο θαυμασμό».Οι Αγώνες σηματοδοτούν ίσως ένα σημείο καμπής για το Παρίσι, το οποίο υπέφερε για ένα σημαντικό διάστημα από τις επιπτώσεις τρομοκρατικών επιθέσεων και αυστηρών περιοριστικών μέτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρατηρεί το περιοδικό Le Nouvel Obs: «Μετά από χρόνια που σημαδεύτηκαν από τις επιθέσεις κατά του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo στις 13 Νοεμβρίου 2015 και στη συνέχεια από την πανδημία, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 δείχνουν να φέρνουν έναν αέρα ελαφρότητας καθώς και ένα κλίμα ανακούφισης στη γαλλική πρωτεύουσα».Αρκετά γαλλικά μέσα ενημέρωσης συμβουλεύουν τους γάλλους πολιτικούς να επιδείξουν αλληλεγγύη, αλληλοσεβασμό, αισιοδοξία και συμβιβαστική διάθεση προκειμένου να βρεθεί λύση στη βαθιά πολιτική κρίση, η οποία απλά...ξαποσταίνει χάρη Ολυμπιακών, αλλά δεν έχει επιλυθεί.Η εφημερίδα Le Figaro σημειώνει ότι «αυτό το μαγικό διάλειμμα μας κάνει πολύ καλό. Πρώτον, γιατί σκορπά ξανά χαρά και καθησυχάζει μια χώρα που έχει βυθιστεί στη διαίρεση και ένα χωρίς προηγούμενο πολιτικό χάος. Δεύτερον, επειδή δείχνει ότι η «παρακμάζουσα Γαλλία» είναι ακόμη σε θέση να διοργανώνει εκδηλώσεις που εντυπωσιάζουν ολόκληρο τον κόσμο».Και η γαλλική εφημερίδα καταλήγει: «Μακάρι η μαγεία των Ολυμπιακών Αγώνων να διαρκούσε περισσότερο! Θα χρειαστούμε εθνική ενότητα, τόλμη και βούληση, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια κυβέρνηση, να στηρίξουμε την οικονομία, να ενισχύσουμε την ασφάλεια όλων, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και ευημερία». Σε αυτό τον αγώνα δρόμου της πολιτικής δεν υπάρχουν μετάλλια και οι ήττες απαγορεύονται.Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

