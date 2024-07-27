«Είναι τιμή μου που εμφανίστηκα απόψε στην Tελετή Eναρξης του Παρισιού 2024, και είμαι τόσο χαρούμενη που επέστρεψα σε μια από τις πολύ αγαπημένες μου πόλεις!» ανέφερε λίγη ώρα μετά την εντυπωσιακή και συγκινητική εμφάνισή της στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, χθες το βράδυ, στο Παρίσι η Σελίν Ντιόν (Celine Dion).

Στους πρόποδες του Πύργου του Άιφελ, ντυμένη στα λευκά, η Καναδή σταρ ερμήνευσε την «Ωδή στην αγάπη» της Εντίθ Πιάφ., κατασυγκινώντας τον πλανήτη.

« Πάνω από όλα, είμαι τόσο χαρούμενη που τιμώ αυτούς τους καταπληκτικούς αθλητές, με όλες τις ιστορίες τους για θυσίες και αποφασιστικότητα, πόνο και επιμονή. Όλοι σας ήσασταν τόσο συγκεντρωμένοι στο όνειρό σας, και είτε κερδίσετε είτε όχι ένα μετάλλιο, ελπίζω ότι το να είστε εδώ να σημαίνει ότι το όνειρό σας έγινε πραγματικότητα. Πρέπει να είστε όλοι τόσο περήφανοι, ξέρουμε πόσο σκληρά έχετε εργαστεί για να είστε ο καλύτεροι από τους καλύτερους. Μείνετε συγκεντρωμένοι, συνεχίστε, η καρδιά μου είναι μαζί σας! - Σελίν χχ…» έγραψε στα social media η Καναδή σταρ.

I’m honored to have performed tonight, for the Paris 2024 Opening Ceremony, and so full of joy to be back in one of my very favorite cities! Most of all, I’m so happy to be celebrating these amazing athletes, with all their stories of sacrifice and determination, pain and… pic.twitter.com/Ak6iKfhgzX — Celine Dion (@celinedion) July 27, 2024

Σε δεύτερο post της, η Ντιόν ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές, ενώ την ανάρτησή της συνόδευε με φωτογραφίες από την εμβληματική εμφάνισή της πάνω στον πύργο του Άιφελ.

Let the games begin!🏅Sending love and luck to all competitors.

- Celine xx… #paris2024 #openingceremony pic.twitter.com/84aJP9AGjw — Celine Dion (@celinedion) July 26, 2024

«Ας ξεκινήσουν οι αγώνες!Στέλνω αγάπη και τύχη σε όλους τους συμμετέχοντες» έγραψε στη λεζάντα

