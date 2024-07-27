Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ανάρτηση της Σελίν Ντιόν μετά την εμφάνισή της στην Τελετή Έναρξης : «Ήταν τιμή μου» - Δείτε φωτογραφίες

Στους πρόποδες του Πύργου του Άιφελ, ντυμένη στα λευκά, η Καναδή σταρ ερμήνευσε την «Ωδή στην αγάπη» της Εντίθ Πιάφ., κατασυγκινώντας τον πλανήτη

Celine Dion

«Είναι τιμή μου που εμφανίστηκα απόψε στην Tελετή Eναρξης του Παρισιού 2024, και είμαι τόσο χαρούμενη που επέστρεψα σε μια από τις πολύ αγαπημένες μου πόλεις!» ανέφερε λίγη ώρα μετά την εντυπωσιακή και συγκινητική εμφάνισή της στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, χθες το βράδυ, στο Παρίσι η Σελίν Ντιόν (Celine Dion). 

Στους πρόποδες του Πύργου του Άιφελ, ντυμένη στα λευκά, η Καναδή σταρ ερμήνευσε την «Ωδή στην αγάπη» της Εντίθ Πιάφ., κατασυγκινώντας τον πλανήτη.

« Πάνω από όλα, είμαι τόσο χαρούμενη  που τιμώ αυτούς τους καταπληκτικούς αθλητές, με όλες τις ιστορίες τους για θυσίες και αποφασιστικότητα, πόνο και επιμονή. Όλοι σας ήσασταν τόσο συγκεντρωμένοι στο όνειρό σας, και είτε κερδίσετε  είτε όχι ένα μετάλλιο, ελπίζω ότι το να είστε εδώ να σημαίνει ότι το όνειρό σας έγινε πραγματικότητα. Πρέπει να είστε όλοι τόσο περήφανοι, ξέρουμε πόσο σκληρά έχετε εργαστεί για να είστε ο καλύτεροι από τους καλύτερους. Μείνετε συγκεντρωμένοι, συνεχίστε, η καρδιά μου είναι μαζί σας! - Σελίν χχ…» έγραψε στα social media η Καναδή σταρ. 

Σε δεύτερο post της, η Ντιόν ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές, ενώ την ανάρτησή της συνόδευε με φωτογραφίες από την εμβληματική εμφάνισή της πάνω στον πύργο του Άιφελ.

«Ας ξεκινήσουν οι αγώνες!Στέλνω αγάπη και τύχη σε όλους τους συμμετέχοντες» έγραψε στη λεζάντα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024 Celi
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark