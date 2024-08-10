Όγδοες μετά από ένσταση την πρώτη μέρα της Καλλιτεχνικής Πλατανιώτη, Μαλκογεώργου

Όγδοες με 250,4584 βαθμούς βρέθηκαν μετά την πρώτη μέρα της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης και την ολοκλήρωση του Τεχνικού Προγράμματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού οι Ευαγγελία Πλατανιώτη και Σοφία Μαλκογεώργου, περιμένοντας το Σάββατο το Ελεύθερο Πρόγραμμα για να διεκδικήσουν ένα μετάλλιο στη γαλλική πρωτεύουσα.

Οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες εκτέλεσαν υπέροχα το πρόγραμμά τους με θέμα χορογραφίας «Χαρταετοί» σε μουσική από το κομμάτι «Χαρταετοί και Χασαποσέρβικος» του Μίκη Θεοδωράκη κι αρχικά βαθμολογήθηκαν με 210,9384 βαθμούς, καθώς τους καταλογίστηκε κι ένας βαθμός ποινής, που τις έφερνε 13ες.



Αμέσως θεωρήθηκε άδικη η βαθμολογία και κατατέθηκε ένσταση από την ελληνική αποστολή. Αυτή έγινε δεκτή λίγο αργότερα κι αφού είχε ολοκληρωθεί το αγώνισμα. Έτσι, το ελληνικό ντουέτο δικαιώθηκε, βαθμολογήθηκε με 250,4584 βαθμούς κι ανέβηκε στην όγδοη θέση.

Την καλύτερη βαθμολογία στο Τεχνικό πήραν οι Κινέζες αδερφές Γουάνγκ με 276,7867 βαθμούς, δεύτερες ήταν οι αδερφές Αλεξανδρή για την Αυστρία με 267,2533 βαθμούς και τρίτες οι Ολλανδέζες Β. και Ν. Ντεμπρόβερ με 264,7066 βαθμούς.

