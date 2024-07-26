Ντρισμπιώτη: «Εκλαψα όταν έμαθα ότι θα είμαι σημαιοφόρος»

Συγκινημένη που θα είναι σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δήλωσε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Η πρωταθλήτρια του βάδην μίλησε για τις βλέψεις της στη διοργάνωση, αλλά και τις... αντικειμενικές δυσκολίες της συνύπαρξης με τον Greek Freak στην τελετή έναρξης.



Η συνέντευξη της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

Πηγή: skai.gr

«Η προετοιμασία κύλησε καλά. Πάντα έχουμε τις εκπλήξεις μας, αλλά αντιμετωπίζουμε ό,τι μπορούμε. Είμαστε στην τελική ευθεία και είμαστε έτοιμοι να πάμε να το ζήσουμε».«Είμαι λίγο επιφυλακτική. Ποτέ δεν λέω ποιό θέλω να είναι το αποτέλεσμα. Εχοντας δουλέψει κάποια πράγματα, θέλω να πάω πολύ καλά. Θα προσπαθήσω να αντιπροσωπεύσω το εθνόσημο με τον καλύτερο τρόπο και ό,τι θέλει ας έλθει».«Είναι τρομερό το πόσο όμορφα νιώθει ένας αθλητής όταν λαμβάνει τόση αγάπη. Καθημερινά λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα. Ο κόσμος δεν λέει Αντιγόνη πάμε για το μετάλλιο, λέει Αντιγόνη είσαι στην καρδιά μας... Είναι αυτό που κάθε πρωί μου δίνει την δύναμη ν' αρχίσω ευχάριστα την προπόνηση. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που με αγαπάει τόσο».«Πρώτα από όλα να σας πω ότι μου είχαν στείλει μία φωτογραφία πως είμαι υποψήφια και με έπιασε... ταχυκαρδία. Επομένως δεν μπορώ να σας περιγράψω το συναίσθημα όταν έμαθα ότι είμαι εγώ. Ενημερώθηκα από τα σόσιαλ μίντια. Με πήραν τα κλάμματα. Ειλικρινά δεν μπορώ να σας το κρύψω. Πήρα την μαμά μου και της είπα «πάρε... χαρτομάντηλα και μπες σε αυτό το λινκ»! Ειλικρινά τι να σας πω, το συναίσθημα είναι τρομερό κάθε φορά που μία τέτοια τιμή έρχεται σε έναν αθλητή».«Είναι πολύ σημαντικό που θα είμαι εκεί μαζί με τον Γιάννη, ο καθένας με τη δική του ιστορία. Δεν είμαστε εκεί όμως, μόνο για την ιστορία μας, αλλά για το γεγονός ότι έχουμε κάτι πετύχει, όπως και όλη η ελληνική αποστολή. Παλεύουμε καθημερινά για να πετύχουμε τους προσωπικούς μας στόχους και στη συνέχεια να σηκώσουμε την ελληνική σημαία μας ψηλά».«Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα στην Τελετή Εναρξης. Τον... περνάω λιγάκι στο ύψος (γέλια)»...«Στηρίξτε όλους τους αθλητές. Η εθνική ομάδα το έχει ανάγκη αυτήν την στιγμή, Είμαστε όλοι εδώ με την αξία μας. Εχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά γι αυτό. Ενα χειροκρότημά σας είναι η ψυχή μας».

