Μπορεί πολλοί να το ξεχνούν, αλλά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν ήταν πάντα ο «βασιλιάς». Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας του 21ου αιώνα ξεκίνησε, όπως πολλοί παίκτες του NBA, από τα πολύ χαμηλά οικονομικά στρώματα, και σταδιακά έχτισε μία σπουδαία καριέρα ως ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στην ιστορία.

Μάλιστα, ο ΛεΜπρόν ετοιμάζεται για μία ακόμη ιδιαίτερη πρωτιά. Με την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού για την Team USA, θα γίνει ο πρώτος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος που αγωνίζεται στο κορυφαίο αθλητικό event στην ιστορία του θεσμού!

Τα κέρδη της καριέρας του Τζέιμς από συμβόλαια στο ΝΒΑ αποτιμώνται σε περίπου 479 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CBS Sports. Το άλλο μέρος των κερδών του προέρχεται από τις πολλές επενδύσεις και συμφωνίες χορηγών που έχει κάνει ο σταρ των Λέικερς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.