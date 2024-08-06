Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Σερβία νίκησε την Αυστραλία και έφυγε για ημιτελικά

Έφυγε για τα ημιτελικά η ψυχωμένη Σερβία!



Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς πήγε από την... κόλαση του -24 στον «παράδεισο» της νίκης με 95-90 στην παράταση και μπήκε στη ζώνη των μεταλλίων του Ολυμπιακού τουρνουά, περιμένοντας εκεί τις ΗΠΑ εκτός αν κάνει κάποια απίστευτη έκπληξη η Βραζιλία!



Οι Αυστραλοί μπήκαν πολύ πιο έτοιμοι πνευματικά στο παρκέ και ήταν ασταμάτητοι για περίπου 1,5 περίοδο, φτάνοντας μέχρι και στο +24 μετά από 13' παιχνιδιού (20-44). Κάπου εκεί, ο Πέσιτς ξύπνησε τους παίκτες του και αυτοί ξεκίνησαν μία τρομερή αντεπίθεση, παίρνοντας προβάδισμα για πρώτη φορά στα τέλη του τρίτου δεκαλέπτου.



Από εκεί και πέρα, το ματς πήρε «άγρια ομορφιά» ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Τελικά, με τους Σέρβους να προηγούνται 82-80, ο Πάτι Μίλς έβαλε ένα απίστευτης δυσκολίας καλάθι και έστειλε το ματς στην παράταση (82-82). Εκεί, ανέλαβε ο Νίκολα Γιόκιτς, που έβαλε συνεχόμενα μεγάλα καλάθια και υπέγραψε τη νίκη της Σερβίας.

Κορυφαίος των νικητών με 21 πόντους, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 4 κλεψίματα ήταν ο «Joker», ενώ 17 πόντους μέτρησε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, 14 ο Βασίλιε Μίτσιτς και 11 ο Μάρκο Γκούντουριτς. Από την Αυστραλία, σπουδαίο ματς έκαναν οι Πάτι Μιλς (26π.) και Τζος Γκίντι (25π.), ενώ 12 πόντους έβαλε ο Ντάντε Έξουμ.



Τα δεκάλεπτα: 17-31, 42-54, 67-65, 82-82 (κ.δ.), 95-90 (παρ.)

