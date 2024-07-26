ESPN: Κορυφαίος παίκτης του 21ου αιώνα ο Λεμπρόν-Στην 11η θέση ο Αντετοκούνμπο

Το ESPN έκανε το ranking για τους κορυφαίους παίκτες του 21ου αιώνα στο ΝΒΑ. Στην πρώτη θέση τοποθέτησε τον Λεμπρόν Τζέιμς, με τον Κόμπι Μπράιαντ δεύτερο και τον Στεφ Κάρι τρίτο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην ενδέκατη θέση, αλλά δεν είναι ο πρώτος Ευρωπαίος, καθώς στο «7» είναι ο Νίκολα Γιόκιτς και στο «10» ο Ντιρκ Νοβίτσκι, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς είναι στο «25».
«Όταν οι Μπακς επέλεξαν ένα αδύνατο παιδί από την Ελλάδα που έπαιζε μπάσκετ για μόλις δύο χρόνια στο νούμερο 15 του ντραφτ του 2013, ήταν αδύνατο να προβλέψει κανείς πώς η έλευσή του θα άλλαζε την ιστορία της ομάδας για τα επόμενα δέκα χρόνια. Ο Αντετοκούνμπο μεταμορφώθηκε από ένα άγνωστο ελπιδοφόρο πρότζεκτ σε έναν από τους πιο κυρίαρχους παίκτες στην ιστορία και στις δύο πλευρές του παρκέ. Και το έδειξε με 50 πόντους στον τελευταίο τελικό του 2021 χαρίζοντας το πρώτο πρωτάθλημα στους Μπακς μετά από 50 χρόνια», αναφέρει το ESPN.
Αναλυτικά η λίστα:
25. Λούκα Ντόντσιτς
24. Πάου Γκασόλ
23. Ράσελ Γουέστμπρουκ
22. Ντρέιμοντ Γκριν
21. Τόνι Πάρκερ
20. Ρέι Άλεν
19. Άντονι Ντέιβις
18. Άλεν Άιβερσον
17. Μάνου Τζινόμπιλι
16. Κογουάι Λέοναρντ
15. Κρις Πολ
14. Τζέισον Κιντ
13. Τζέιμς Χάρντεν
12. Στιβ Νας
11. Γιάννης Αντετοκούνμπο
10. Ντιρκ Νοβίτσκι
09. Κέβιν Ντουράντ
08. Ντουέιν Γουέιντ
07. Νίκολα Γιόκιτς
06. Κέβιν Γκαρνέτ
05. Σακίλ Ο’ Νιλ
04. Τιμ Ντάνκαν
03. Στεφ Κάρι
02. Κόμπι Μπράιαντ
01. Λεμπρόν Τζέιμς
Πηγή: sport-fm.gr
