ESPN: Κορυφαίος παίκτης του 21ου αιώνα ο Λεμπρόν-Στην 11η θέση ο Αντετοκούνμπο

Το ESPN έκανε το ranking για τους κορυφαίους παίκτες του 21ου αιώνα στο ΝΒΑ. Στην πρώτη θέση τοποθέτησε τον Λεμπρόν Τζέιμς, με τον Κόμπι Μπράιαντ δεύτερο και τον Στεφ Κάρι τρίτο.



Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην ενδέκατη θέση, αλλά δεν είναι ο πρώτος Ευρωπαίος, καθώς στο «7» είναι ο Νίκολα Γιόκιτς και στο «10» ο Ντιρκ Νοβίτσκι, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς είναι στο «25».

Αναλυτικά η λίστα:

«Όταν οι Μπακς επέλεξαν ένα αδύνατο παιδί από την Ελλάδα που έπαιζε μπάσκετ για μόλις δύο χρόνια στο νούμερο 15 του ντραφτ του 2013, ήταν αδύνατο να προβλέψει κανείς πώς η έλευσή του θα άλλαζε την ιστορία της ομάδας για τα επόμενα δέκα χρόνια. Ο Αντετοκούνμπο μεταμορφώθηκε από ένα άγνωστο ελπιδοφόρο πρότζεκτ σε έναν από τους πιο κυρίαρχους παίκτες στην ιστορία και στις δύο πλευρές του παρκέ. Και το έδειξε με 50 πόντους στον τελευταίο τελικό του 2021 χαρίζοντας το πρώτο πρωτάθλημα στους Μπακς μετά από 50 χρόνια», αναφέρει το ESPN.25. Λούκα Ντόντσιτς24. Πάου Γκασόλ23. Ράσελ Γουέστμπρουκ22. Ντρέιμοντ Γκριν21. Τόνι Πάρκερ20. Ρέι Άλεν19. Άντονι Ντέιβις18. Άλεν Άιβερσον17. Μάνου Τζινόμπιλι16. Κογουάι Λέοναρντ15. Κρις Πολ14. Τζέισον Κιντ13. Τζέιμς Χάρντεν12. Στιβ Νας10. Ντιρκ Νοβίτσκι09. Κέβιν Ντουράντ08. Ντουέιν Γουέιντ07. Νίκολα Γιόκιτς06. Κέβιν Γκαρνέτ05. Σακίλ Ο’ Νιλ04. Τιμ Ντάνκαν03. Στεφ Κάρι02. Κόμπι Μπράιαντ01. Λεμπρόν Τζέιμς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.