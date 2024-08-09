Μπροστά σε μια μεγάλη επιτυχία βρίσκεται ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ, ο οποίος το μεσημέρι της Παρασκευής υπέταξε τον Αυστραλό, Τζέιντεν Αλεξάντερ Λόρενς, παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό του ρεπεσάζ!
Εκεί, ο Έλληνας παλαιστής θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στον Μάιλς Ναζέμ Αμινέ από το Σαν Μαρίνο, τον οποίο και έχει νικήσει στο παρελθόν σε δύο τελικούς ευρωπαϊκού πρωταθλήματος!
Πλέον, η χώρα είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του όγδοου μεταλλίου της στο Παρίσι, με τον Κουρουγκλίεφ να διεκδικεί το έκτο φετινό χάλκινο της Ελλάδας στον τελικό του ρεπεσάζ που θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή στις 21:15.
