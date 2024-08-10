Ολυμπιακοί Αγώνες: O Λιού «εκθρόνισε» τον Τζουράεφ στα 102 κιλά

Ο Χουανχουά Λιού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 102 κιλά της άρσης βαρών, στο πλαίσιο των«Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024». Ο Κινέζος αθλητής, ο οποίος στις 20 Αυγούστου θα γιορτάσει τα 23α γενέθλιά του, σήκωσε 186 κιλά στο αρασέ, 220 κιλά στο ζετέ και 406 στο σύνολο και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον -κάτοχο του τίτλου- Ακμπάρ Τζουράεφ. Ο 24χρονος Ουζμπέκος, ο οποίος είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο, σήκωσε 185 κιλά στο αρασέ, 219 στο ζετέ και 404 στο σύνολο, ωστόσο δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το «στέμμα» του.

Στο μεταξύ, την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Λευκορώσος Γιαουχένι Τσιχάντσου που αγωνίζεται ως ανεξάρτητος. Ο 25χρονος αθλητής σήκωσε 183 κιλά στο αρασέ, 219 στο ζετέ και 402 στο σύνολο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

