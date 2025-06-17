Το comeback του Αντώνη και οι λουκουμάδες - δηλητήριο του Ερντογάν

Ο Αντώνης, το comeback και η... καραμανλική λάβα

Δεν είναι φήμες πια. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν “ψήνεται” απλώς για επιστροφή: έχει ήδη βάλει τον φούρνο στη προθέρμανση.

Απόδειξη; Οι μυστικές δημοσκοπήσεις στις οποίες σαρώνει -όπως υποστηρίζει ο ίδιος. Όπως άκουσα να... τιτιβίζει κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης (και δεν του ξέφυγε, το είπε με πλήρη επίγνωση), ο πρώην πρωθυπουργός διατείνεται ότι "πιάνει 8%" με το όνομά του στην κορυφή ενός νέου δεξιού σχήματος. Όχι απλώς μπαίνει στη Βουλή. Μπαίνει με ντουντούκα και γκρεμίζει μπαλκόνια.

Τουλάχιστον, είπαμε, έτσι λέει ο ίδιος... Τώρα αν το 8% είναι 8,3% ή 3,8%, αυτό είναι άλλη ιστορία... Ή... άλλος καθρέφτης.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται και το αποψινό: στις 19.30, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σταύρου Λυγερού ("Οι αθέατες όψεις του πολέμου στην Ουκρανία"), ο Σαμαράς θα βρεθεί στο ίδιο πάνελ με τον Κώστα Καραμανλή και τον Αλέκο Παπαδόπουλο. Και στο Μαξίμου κρατούν την ανάσα τους.

Γιατί δεν ξεχνούν τι έγινε πέρσι τέτοιο καιρό, σε ανάλογο σκηνικό, όταν στην παρουσίαση των "Απορρήτων Φακέλων Καραμανλή" ο Σαμαράς πετούσε φλογερά υπονοούμενα για εξωτερική πολιτική, εθνικά θέματα και "κυβερνήσεις που δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο".

Αυτή τη φορά, η αγωνία στο Μαξίμου έχει διπλασιαστεί. Όχι μόνο για το τι θα πουν οι δύο πρώην, αλλά -κυρίως- για το ποιοι βουλευτές της ΝΔ θα τολμήσουν να εμφανιστούν. Γιατί, όπως λέει κι ένας παλιός κοινοβουλευτικός, "άλλο να πας στο Πολεμικό Μουσείο για την Ιστορία, κι άλλο να καταγραφείς στις λίστες των ανήσυχων".

Το δίλημμα γίνεται ακόμα πιο πιεστικό: την ίδια ώρα, στις 19.30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλά στην εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας στον “Ελληνικό Κόσμο”. Άρα η επιλογή κάθε γαλάζιου βουλευτή δεν θα είναι απλώς κοινωνική, θα είναι πολιτική δήλωση.

Στο μεταξύ, τα σχόλια από τη δεξιά περιφέρεια πληθαίνουν. Οι πληροφορίες για νέο κόμμα Σαμαρά δεν προκαλούν (εμφανή) αμηχανία σε όλους. Αντίθετα, στη "Φωνή Λογικής" της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η φημολογία αντιμετωπίζεται με σαφή ειρωνεία: "Ας κάνει ό,τι θέλει ο Καλαματιανός. Δεν έχει νέους ψηφοφόρους αυτός, εμείς τούς έχουμε», έλεγε μέλος του κόμματος με αυτοπεποίθηση TikTok.

Το μόνο σίγουρο; Ο Σαμαράς δεν θα ενώσει τη Δεξιά. Αλλά μπορεί να την ταρακουνήσει για τα καλά -ειδικά αν αρχίσει να μαζεύει παραδοσιακούς ψηφοφόρους, "Μακεδονομάχους", παλαιο-καραμανλικούς, και όσους δεν αντέχουν άλλο την μπλε Instagram αισθητική.

Το comeback του δεν είναι θερμό.

Είναι κρύο. Και γι’ αυτό πιο επικίνδυνο.

Μπορεί να μην κάνει ακόμα κόμμα.

Αλλά ήδη ζεσταίνει τις μηχανές -και παγώνει τις ισορροπίες.

Η Μέση Ανατολή σε... mode συριακής επανάληψης

Όταν λέμε «γίνεται της Μέσης Ανατολής» το εννοούμε πια κυριολεκτικά. Από την Παρασκευή, πάνω από 200 ισραηλινά αεροσκάφη δεν πέταξαν για άσκηση, ούτε για «επιδείξεις ισχύος», όπως λένε συνήθως τα δελτία Τύπου του Τελ Αβίβ. Έγιναν κοπάδι στρατηγικής ακριβείας: χτύπησαν 100 στόχους σε ιρανικό έδαφος, και μάλιστα όχι... χαμηλής βαθμίδας.

Αυτό που δεν λέγεται επίσημα αλλά καταγράφεται ανεπίσημα, είναι πως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν απλώς προσφέρεται ως καμουφλάζ, την ώρα που το πραγματικό σχέδιο αφορά κάτι πολύ ευρύτερο: την ολική αποσυναρμολόγηση του αμυντικού ιστού της χώρας.

Όπως άκουσα να λέει γνώστης των διεθνών θεμάτων -και όχι από εκείνους που βλέπουν Netflix και νομίζουν ότι είναι στην CIA-, το σχέδιο είναι το ίδιο copy-paste που δοκιμάστηκε στη Συρία: ισοπέδωση αντιαεροπορικών, αποδεκάτιση στρατηγείων, στρατιωτικό blackout και όποιον πάρει η... απόσταση.

Γιατί, εδώ είναι η λεπτομέρεια: το Ιράν δεν έχει (ακόμα) τρόπο να απαντήσει ουσιαστικά. Όχι επειδή δεν θέλει. Επειδή είναι μακριά. Και στον γεωστρατηγικό χάρτη, η γεωγραφία μπορεί να είναι πιο καθοριστική και από τη βούληση.

Το μόνο που μένει να δούμε είναι αν ο Νετανιάχου ονειρεύεται να δει το Ιράν σε στρατηγική ασφυξία, όπως πέτυχε στη Συρία. Και αν θα το πετύχει.

Το σίγουρο είναι ότι όσο ο κόσμος τρώει brunch, κάπου στην έρημο η θερμοκρασία του πολέμου ανεβαίνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Και το μόνο που ακούγεται, πέρα από το βουητό των αεροπλάνων, είναι η σιωπή των μεγάλων δυνάμεων που κοιτούν αλλού. Ή απλώς περιμένουν να τελειώσει ο πρώτος γύρος.

Ο Ερντογάν, οι λουκουμάδες - δηλητήριο και ο Κεμάλ

Όποιος Δυτικός φτάσει στην Τουρκία και περιμένει να είναι... πασάς με τα ευρώ ή τα δολάριά του, πλανάται πλάνην οικτρά. Ή όπως θα έγραφε ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει ΛΑΘΟΣ. Το σοκ στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης είναι ηλεκτρικής ισχύος και για αυτό σας προϊδεάζει το μαγαζί με μπέργκερ του «μυκονιάτη» Σαλτ Μπάε, ξέρετε αυτού με τις χρυσές σπαλομπριζόλες.

Πράγματι, ένα μεγάλο πακέτο λουκούμια μπορεί να το πληρώσετε χρυσό και να σας πικράνει, καθώς φτάνει και τα 57 ευρώ (όχι τουρκικές λίρες, ευρώπουλα), ένα μπέργκερ έως και τα 32,5 ευρώ, ένα σάντουιτς έως και τα 18 ευρώ (ούτε χαβιάρι Μαύρης Θάλασσας να είχε) κι ένα παγκοσμίως άγνωστο τουρκικό άρωμα 60 ευρώ. Με τον ερντογανικό πληθωρισμό να καλπάζει, δεν είναι τυχαίo που οι Τούρκοι ζουν τον μύθο τους... στην Ελλάδα, με απόβαση τουριστικών ασκεριών. Οπότε μην παρεξηγείτε το άγαλμα του Κεμάλ στη Σμύρνη που δείχνει δυτικά προς την Ελλάδα, δεν καλεί σε κατάκτηση. «Εκεί οι καλές τιμές» προτρέπει τους πατριώτες του.

Αδέλφια μου αλήτες, στη σειρά

Στο μακρινό, «sleepless» Σιάτλ (πώς να κλείσεις μάτι με τέτοια διαφορά ώρας με την Ευρώπη) βρέθηκε αποστολή δημοσιογράφων, και βέβαια για να τολμήσεις να πατήσεις το πόδι σου στις ΗΠΑ, χρειάζεσαι, ESTA (Electronic System for Travel Authorization) ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επιλεξιμότητας επισκεπτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής Βίζας. Αυτό δεν είναι διόλου παράξενο. Το περίεργο είναι ότι ο Καναδάς, η αγαπημένη "51η πολιτεία" του Ντόναλντ Τραμπ, οι... αδελφοί των "φίλων" μας των Αμερικάνων (μια μόλις ώρα απόσταση το Σιάτλ από το Βανκούβερ) στέκονται στις ουρές και υποφέρουν για να ελεγχθούν μαζί με τους υπόλοιπους... πλεμπαίους που χρειάζονται VISA και ESTA, και ουδεμία διευκόλυνση λαμβάνουν, με αποτέλεσμα να προξενείται τριτοκοσμική ταλαιπωρία που θα ζήλευε και το Ελληνικό της δεκαετίας του '80. Αδέλφια μου αλήτες, στη... σειρά (εφόσον δεν θέλετε για πρόεδρό σας τον Τραμπ) για να παραφράσουμε τον αξέχαστο αοιδό.

"Γιατί έτσι σας αρέσει"

Και μια που μιλάμε για Σιάτλ... Ξέρετε τι απάντησε Αμερικανός συνοριοφύλακας σε Έλληνα δημοσιογράφο όταν κατά τον έλεγχο ESTA ο δεύτερος δήλωσε ότι έρχεται για "μίνι διακοπές"; "Μού αρέσει αυτή η πρόταση!". Μάλλον, ειρωνικός, αλλά η πραγματική ειρωνεία (όχι η έκπληξη) είναι ότι το αεροδρόμιο του Σιάτλ απαρτίζεται σε μεγάλο βαθμό από μετανάστες. Αλλά εδώ που τα λέμε όλοι οι Αμερικάνοι πλην των ιθαγενών μετανάστες δεν είναι; Όμως με αυτή την τραγική τραμπική ξενοφοβία τους οι ΗΠΑ χάνουν σημαντικότατες πηγές συναλλάγματος από τον τουρισμό και τους ξένους φοιτητές. Καλά να πάθετε "γιατί έτσι σας αρέσει".

"Πάντρεμα" συνδρομητικής και ελεύθερης τηλεόρασης

Από επίσημη ανακοίνωση μάθαμε χθες ότι "η United Media Sarl, μέλος του United Group BV (σ.σ. ελέγχει τη Nova), έλαβε άνευ όρων έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαγορά ποσοστού 50% του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, από την Primos Media Sarl. Το υπόλοιπο 50% του Alpha ανήκει στη Motor Oil Hellas."

Επίσης, στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι η Κική Σιλβεστριάδου αναλαμβάνει τη θέση της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Alpha TV.

Αυτό που δεν έλεγε η επίσημη ανακοίνωση, είναι πως η κα Κική Σιλβεστριάδου "ανήκει" στην πλευρά της United Group. Έτσι και οι δυο πλευρές που ελέγχουν το 50% του τηλεοπτικού σταθμού έχουν τον δικό τους CEO. Νοικοκυρεμένα πράγματα.

Να σας πω επίσης ότι η κα Σιλβεστριάδου προέρχεται από το Open. Έχει δε μεγάλη θητεία στο Mega (την εποχή της Τηλέτυπος), οπότε και ήταν στενή συνεργάτιδα του μακροβιότερου διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου, Ηλία Τσίγκα.

Πηγή: skai.gr

