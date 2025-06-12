Ο μετανιωμένος, αλλά trending Μασκ και το ψαλιδάκι στα επιτόκια όχι όμως και στα κέρδη

Billionaire beef, X-rated edition

Στην αρχή ήταν φίλοι. Μετά... followers. Και τώρα; Frenemies με δημόσιες μπηχτές και μεταμέλειες σε δόσεις των 280 χαρακτήρων.

Όλα φαινομενικά ξεκίνησαν από την κριτική του Ίλον Μασκ στα φορολογικά σχέδια του Τραμπ. Ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος χαρακτήρισε το μέγκα-φορολογικό νομοσχέδιο του Τραμπ «αηδιαστικό έκτρωμα». Λίγο αργότερα δε έριξε την πραγματική «βόμβα», λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται στη λίστα Έπσταϊν, γι' αυτό κι αυτή δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα - και κάπου εκεί το MAGA Twitter πήρε φωτιά.

Ο Ντόναλντ απάντησε όπως ξέρει: με posts στο Truth Social λέγοντας ότι ο Ίλον "Απλώς ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ!" και του υπενθύμισε ποιος του άνοιξε τις πόρτες στον Λευκό Οίκο.

Ο Μασκ συνέχισε έμμεσα την κόντρα του με τον πρόεδρο, κάνοντας δημοσκόπηση στο Χ για το αν οι ΗΠΑ χρειάζονται ένα νέο, τρίτο κόμμα, σε μια προσπάθεια να δείξει στον Τραμπ πως ούτε αυτός έχει σταθεί αντάξιος των προσδοκιών των ψηφοφόρων, τρίβοντας μάλιστα στα μούτρα του Τραμπ το συντριπτικό 80% «Ναι» των Αμερικανών.

Χθες, όμως, ο 'Ιλον έκανε στροφή 180ο και το πήγε αλλού: «Ίσως ήμουν λίγο υπερβολικός… Έχω μετανιώσει για κάποια από αυτά που είπα». Ή αλλιώς: όταν το beef παγώνει και η μετοχή της Tesla πέφτει, το timing της συγγνώμης έχει νόημα.

Ισως βέβαια πίσω απ’ το «μετανοώ» να κρύβεται και η realpolitik: μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ κρατάει τα κλειδιά. Και ο Ίλον την έχει ανάγκη μια προεδρική ασπίδα. Άλλωστε ο Τραμπ, μετά την πρώτη επίθεση του Μασκ, απείλησε να επανεξετάσει τις συμβάσεις δισεκατομμυρίων που έχουν συνάψει οι εταιρείες του Mr. Tesla.

Ο καβγάς των δισεκατομμυριούχων παίζει πάντως στα media σαν επεισόδιο από Succession, μόνο που αντί για Logan έχουμε δύο τύπους που κάνουν πολιτική από το κινητό τους - και κάπως νομίζουν ότι ακόμα γράφουν ιστορία.

Ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου και ο πιο απρόβλεπτος πρόεδρος δίνουν απαντήσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών που θυμίζουν σχολική αυλή στο διάλειμμα. Αν είχαν DM, δεν θα ήμασταν θεατές - αλλά έτσι είναι οι καιροί: όλα στο timeline, τίποτα στην ψυχή.

Ο Μάιος του ’27... δεν θα έρθει ποτέ

Στα δικά μας τώρα... Αν κάτι δεν αντέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι να του “κλέβουν” την ατζέντα. Και τι πιο ενοχλητικό από μια εκλογική κάλπη που πρέπει να στηθεί το 2027 -όταν η Ελλάδα θα φοράει το ευρωπαϊκό της κοστούμι για την Προεδρία της Ε.Ε. Οι Βρυξέλλες θέλουν “σταθερότητα” εκείνη την περίοδο. Ή αλλιώς: όχι κάλπες, όχι διαπραγματεύσεις, όχι Ζωές και Κασσελάκηδες να ψάχνουν για κυβερνητικό ταίρι.

Γι’ αυτό και, όπως άκουσα να ψιθυρίζεται, το Μαξίμου έχει αρχίσει να ξαναβλέπει το ημερολόγιο: Οκτώβριος 2026, λένε οι πληροφορίες, είναι το πιο αργά που μπορεί να γίνουν οι επόμενες εκλογές. Και όχι μία φορά -πιθανότατα δύο, άντε και τρεις. Γιατί με αυτοδυναμία ούτε τα τζιτζίκια δεν βγαίνουν, λέει χαριτολογώντας παλιό στέλεχος της Πειραιώς.

Και κάπως έτσι, το αφήγημα της “εξαντλητικής τετραετίας” μένει μεν ζωντανό για το κοινό, αλλά πίσω από τις κλειστές πόρτες έχει αρχίσει να φτιάχνεται ένα νέο: “να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα, να προλάβουμε και τα ευρωπαϊκά και το... πολιτικό στρίμωγμα”. Γιατί μεταξύ μας, όσο περνά ο καιρός, η κυβερνητική φθορά δεν γιατρεύεται ούτε με ψηφιακά κράτη, ούτε φυσικά μόνο με ΔΕΘ.

Και το καλύτερο; Όλα αυτά θα γίνουν χωρίς να το πει κανείς δυνατά. Θα είναι “θεσμικά”, “απαραίτητα” και “στρατηγικά”. Δηλαδή απολύτως προβλέψιμα.

Εν ολίγοις: αν σας λένε για άνοιξη του ’27, κρατήστε μικρό καλάθι. Μάλλον θα φάμε κάστανα το φθινόπωρο του ’26.

Βόρειες ισορροπίες και οι ενοχλήσεις

Ετσι, και καθώς το ημερολόγιο στο Μαξίμου “κολλάει” στον Οκτώβριο του ’26, κάποιοι στη ΝΔ έχουν ήδη βγάλει τα παπούτσια του υπουργού και έχουν ξαναβάλει τα αθλητικά του υποψήφιου. Στη Β1 του Βορείου Τομέα, η Ζωή Ράπτη έχει κάνει τόσα πολλά χιλιόμετρα τον τελευταίο μήνα που το Google Fit την πέρασε για delivery. Από την Πεντέλη στο Αστεροσκοπείο και από τα Μελίσσια στο Άλσος Βεΐκου, η πρώην υφυπουργός έχει καταλάβει το κόλπο: πρώτα σε βλέπουν στα ψαράδικα, μετά σε ψηφίζουν στα παραβάν.

Η απορία, όμως, είναι αν όλα αυτά θα φτάσουν. Γιατί σε αυτή την περιφέρεια έχει πέσει βαρύ χαρτί: ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος και πολιτικό golden boy, κατεβαίνει για πρώτη φορά με κάλπη -και σύμφωνα με τις εσωτερικές μετρήσεις, ήδη φιγουράρει 2ος πίσω από τον Κωστή Χατζηδάκη. Και μαζί με τα χαμόγελα των επιτελικών, ήρθαν και... τσαντίλες: η Νίκη Κεραμέως (3η στις προηγούμενες εκλογές) δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της. Ειδικά τώρα που βλέπει τη 2η και 3η θέση να γίνονται ντέρμπι ανάμεσα στον Παύλο Μαρινάκη και τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Κι αν στα βόρεια παίζουν Survivor, στην Α’ Αθηνών έχουμε MasterChef: μενού έντονα πολιτικό, γεύση πικρή για κάποιους. Ο Άγγελος Συρίγος, με τέσσερις μυστικές μετρήσεις στο συρτάρι, ανεβαίνει θεαματικά και φτάνει στη 2η θέση πίσω μόνο από τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Το νέο δεν άρεσε καθόλου στον Βασίλη Κικίλια, που βλέπει την άνοδο Συρίγου όχι απλώς σαν απειλή, αλλά σαν... πολιτικό κάστινγκ που δεν πέρασε απ’ τα δικά του χέρια.

Αν δεν το καταλάβατε, το 2026 έχει ήδη αρχίσει. Απλώς δεν το λένε ακόμα φωναχτά...

Ψαλιδάκι στα επιτόκια, όχι όμως και στα κέρδη

Κι από την πολιτική, στην οικονομία. Μπορεί τα επιτόκια να παίρνουν την κατηφόρα και τα καθαρά έσοδα από τόκους να συρρικνώνονται, οι ελληνικές τράπεζες, όμως, δεν χαμπαριάζουν. Κι αν δεν βρέχει, στάζει: τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας βρήκαν τον τρόπο να υπερκαλύψουν τις όποιες φετινές απώλειες τόσο μέσω της πιστωτικής επέκτασης, όσο και άλλων «δημιουργικών» ενεργειών.

Ετσι, τα αποτελέσματα τόσο του δεύτερου όσο και του τρίτου τριμήνου αναμένεται να δείξουν ότι τα κουκιά όχι μόνο βγαίνουν, αλλά και περισσεύουν.

Με φόντο και το «φρένο» που βάζει η ΕΚΤ στις αλλεπάλληλες μειώσεις των ευρω-επιτοκίων (αναμένεται ακόμη ένα «ψαλίδι» κατά 0,25% και κατόπιν …παύση), οι τράπεζες δεν δείχνουν να ανησυχούν ιδιαίτερα -εκτός εξαιρετικού απροόπτου- ούτε για την επόμενη χρονιά.

Και μιας και τα κέρδη τους παραμένουν ψηλά, δεν αποκλείεται να κάνουν ένα ακόμη «δώρο» στην Κυβέρνηση. Μετά το «σκόντο» στις χρεώσεις τραπεζικών συναλλαγών, δεν αποκλείεται να έρθει και ένα «κουρεματάκι» στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Οταν ο Αρχιεπίσκοπος ήταν παιδάκι

Ένας μικρός Ιερώνυμος με κοντά παντελονάκια να κάνει σούζες με το ποδήλατό του στα Οινόφυτα. Να τρέχει στις αυλές και να παίζει μπάλα. Κάπως έτσι τον φαντάστηκα χθες, όταν άκουσα ότι πραγματοποιήθηκε η τελετή μετονομασίας του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων σε «Κέντρο Υγείας Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β». Εκτός από το τιμώμενο πρόσωπο, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, δηλαδή, τον οποίο συνόδευαν ο Επίσκοπος Τανάγρας κ. Απόστολος, ο Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης – Διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης – και ο Αρχιδιάκονος Δημήτριος Φωκιανός -τον Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιο εκπροσώπησε ο π. Αντώνιος Χατζηκωστής- το "παρών" έδωσαν βουλευτές, δήμαρχοι, οι διευθυντές των κέντρων υγείας απ' όλη τη Βοιωτία, ο Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Χρήστος Καραγιάννης και βέβαια η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας κα Ειρήνη Αγαπηδάκη. Full house με άλλα λόγια.

Μετά την τελετή, ο Αρχιεπίσκοπος πήρε την κα Αγαπηδάκη από το χέρι και την πήγε μια βόλτα στα παιδικά του λημέρια: "Εδώ ήταν το σπίτι μου", "εκεί έκανα ποδήλατο", "απ’ αυτόν τον δρόμο πήγαινα σχολείο, σέρνοντας μαζί μου ένα κούτσουρο στις λάσπες τον χειμώνα" (τότε τα σχολεία δεν είχαν ρεύμα ούτε πετρέλαιο και θερμαίνονταν με ξυλόσομπες....).

Το κάνατε κι εσείς εικόνα;

