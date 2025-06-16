Ενα παζλ που δεν βγαίνει και Grand Slam στο Κολωνάκι

Να μην δροσιζόμαστε, να μην μαγειρεύουμε, να μην βάζουμε πλυντήριο

Αν και η τιμή χονδρικής «ψαλιδίστηκε», εντούτοις τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος –που είναι και τα πλέον δημοφιλή στην αγορά– τράβηξαν την ανηφόρα τον Ιούνιο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Και δυστυχώς όπως όλα δείχνουν οι καταναλωτές δεν πρόκειται να ησυχάσουν ούτε αυτό το καλοκαίρι.

Με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, οι ανατιμήσεις θα έχουν και συνέχεια, πόσο μάλλον όταν μπαίνουμε στην εποχή των air condition, με την κατανάλωση να χτυπά κόκκινο με συνέπεια το κόστος στα κυμαινόμενα τιμολόγια να αυξάνεται. Αλλά τα νέα δεν σταματούν εδώ, καθώς ετοιμάζεται και ένα «κόλπο γκρόσο» που θα φέρει πρόσθετες ανατιμήσεις «δια της πλαγίας» στους λογαριασμούς.

Από την 1η Αυγούστου προγραμματίζονται αλλαγές στα όρια της λεγόμενης χαμηλής κατανάλωσης: Μέχρι σήμερα για κατανάλωση έως και 500 κιλοβατώρες η χρέωση είναι χαμηλή. Η τιμή ανεβαίνει όμως για όσους ξεπεράσουν αυτό το όριο. Όπως μαθαίνουμε … για το καλό μας αυτό το όριο θα περιοριστεί στις 200 κιλοβατώρες. Άρα φθηνό ρεύμα μόνον για όσους δεν λειτουργούν, για παράδειγμα, κλιματιστικά, δεν μαγειρεύουν, δεν βάζουν ρούχα στο πλυντήριο ή τα πιάτα, δεν ξεχνούν τα φώτα ανοιχτά. Με άλλα λόγια για όσους δεν ξεπερνούν τις 200 κιλοβατώρες.. Όσοι καταναλώσουν περισσότερο ρεύμα… «κάηκαν». Τώρα γιατί όμως λένε οι εταιρείες μια τέτοια κίνηση είναι για το καλό μας; Μα γιατί μαθαίνουμε να μην … σπαταλάμε ρεύμα!

Grand Slam στο Κολωνάκι – Κυριάκος και Νόλε για τα... επόμενα σετ

Ποιος να το φανταζόταν ότι η "επόμενη μέρα" για τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα περνούσε από τον δρόμο της Ηροδότου; Κι όμως, το βράδυ της Παρασκευής, στο Κολωνάκι, ο Σέρβος θρύλος του τένις και ο Έλληνας πρωθυπουργός είχαν τετ-α-τετ δείπνο, μόνοι τους —ούτε Γέλενα, ούτε Μαρέβα, ούτε καν linesmen.

Η συνάντηση αυτή, λένε οι πληροφορίες, δεν ήταν ούτε εθιμοτυπική ούτε απλώς θαυμασμού. Ο Νόλε έχει βάλει πλώρη για... Athens Open. Ψάχνει σχολεία για τα παιδιά του, σπίτι στα βόρεια προάστια και πιθανές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τένις στο ΟΑΚΑ. Αν δεν γίνει κάτοικος Χαλανδρίου, τουλάχιστον θα έχει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του τοπικού ομίλου.

Από το μενού δεν ξέρουμε τι παρήγγειλαν (η κουζίνα ήταν πιο κλειστή και από Grand Slam ημιτελικό), αλλά πολιτικοί παρατηρητές λένε ότι ο Μητσοτάκης ίσως να ζήτησε μερικά tips για “επανεκκίνηση καριέρας μετά την πίεση”. Ο Νόλε, ως γνωστόν, ξέρει να επιστρέφει μετά από κάθε set-back — και σίγουρα πιο εύκολα από ό,τι οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές κομμάτων.

Όπως και να έχει, η Αθήνα φαίνεται να είναι το νέο Wimbledon του Τζόκοβιτς. Οι δεσμοί με την Ελλάδα είναι γνωστοί: από τον Μάρκο Παγδατή στο Australian Open και τις δηλώσεις περί «ορθόδοξων αδερφών», μέχρι τις οικογενειακές αποκαλύψεις κάτω από τον Παρθενώνα. Και τώρα, επενδύσεις και relocation.

Μόνο ένα θέμα παραμένει ανοιχτό: αν όντως έρθει μόνιμα, θα κάνει τελικά εκείνος κόμμα ή απλώς θα του προτείνουν το Υπουργείο Αθλητισμού; Στην Ελλάδα είμαστε, ποτέ δεν ξέρεις...

Αν δεν κολλάνε τα κομμάτια... μήπως χρειάζεται καινούριο παζλ;

Ακούγοντας Φάμελλο, βλέποντας Πολάκη, διαβάζοντας Χαρίτση, και παρατηρώντας τον Βαρουφάκη να επανεμφανίζεται και την Κωνσταντοπούλου να παραμένει πιστή σε δικό της κανόνα –ποιος και πώς μπορεί σήμερα να ενώσει την προοδευτική αντιπολίτευση;

Ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι στιγμής κινείται σαν φάντασμα πάνω από τις εξελίξεις. Όλοι τον κοιτούν, όλοι τον φωτογραφίζουν χωρίς να τον κατονομάζουν, όλοι τον "καλωσορίζουν στη μάχη" (όπως ο Πολάκης), χωρίς να του δίνουν χώρο να... σταθεί.

Το ερώτημα λοιπόν, γίνεται σχεδόν φιλοσοφικό: Πώς φτιάχνεις κόμμα ενότητας, όταν τα υλικά σου είναι διασπασμένα σε πέντε στρατόπεδα και κανείς δεν θέλει να γίνει τούβλο του άλλου;

Με Φάμελλο να δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ούτε σε αδράνεια ούτε σε ομηρεία, με Χαρίτση και τη Νέα Αριστερά να κρατούν απόσταση ασφαλείας, με τον Βαρουφάκη να θέτει προϋποθέσεις για «θεσμική επανίδρυση», τον Κασσελάκη να ανοίγει άλλο κεφάλαιο και την Κωνσταντοπούλου να γράφει βιβλίο σε δικό της αλφάβητο -τι είδους συνεννόηση μπορεί να υπάρξει;

Κάπως έτσι φτάνουμε στον παραλογισμό του καιρού μας: Η αριστερή αντιπολίτευση μοιάζει πια με παζλ των 100 κομματιών, όπου κανένα δεν κουμπώνει με το άλλο. Οι δημοσκοπήσεις φλερτάρουν με τη Βουλή των 10 κομμάτων -και αν αυτό λέει κάτι, είναι ότι η κατακερματισμένη δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται σε κοινό πολιτικό σχέδιο.

Και εκεί, ίσως, να κρύβεται και η απάντηση στο μεγάλο ερώτημα: Μήπως ένα νέο κόμμα δεν είναι "διασπαστική ενέργεια" αλλά το μοναδικό εργαλείο επανένωσης;

Ένα σχήμα που δεν θα φτιαχτεί με συμφωνίες κορυφής, αλλά με αποδοχή της αποτυχίας του παλιού μοντέλου. Γιατί αν όλοι οι χώροι της Αριστεράς δηλώνουν ότι «δεν φταίμε το ίδιο»… τότε ποιος μένει να αναλάβει την ευθύνη της ένωσης;

Ίσως αυτό να είναι και το μοναδικό πολιτικό χαρτί που έχει μείνει στον Αλέξη Τσίπρα: Να μην προσπαθήσει να ενώσει τα παλιά κομμάτια -αλλά να ξεκινήσει από την αρχή.

Άλλωστε πιστεύετε δεν ακούγονται ψίθυροι στο αυτί του Αλέξη που να του λένε σαν άλλα κόκκινα διαβολάκια με τρίαινα «περίμενε μέχρι τις εκλογές και εμφανίσου μετά ως κόλλα Uhu»;

Δεν ξέρω, ρωτάω...

Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Ιδρώτας, βεντάλιες, κληρωτά iphone και... ΛΕΞ

Αν το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ταινία, θα ήταν κάτι ανάμεσα σε Dog Day Afternoon και This is Spinal Tap. Με air condition σε... διακομματική απεργία, οι σύνεδροι έδιναν τη μάχη της θερμοκρασίας με φυλλάδια-βεντάλιες, μικρά ανεμιστηράκια και παγωμένα εμφιαλωμένα που εξαντλούνταν ταχύτερα από τις πολιτικές υπομονές.

Από το βήμα, ο Πάνος Τριγάζης έθεσε το μεγάλο ερώτημα: «Σύντροφε Σωκράτη, αν προτείνουμε στον ελληνικό λαό να κάνει συνέδρια χωρίς κλιματιστικά, τι του προτείνουμε;». Εύλογο -γιατί μπορεί να ψάχνουν «Αριστερά του 21ου αιώνα», αλλά σε θερμοκρασίες του 19ου δεν βγαίνει καν η μέρα.

Η ζέστη, πάντως, δεν εμπόδισε τις προτάσεις για το επόμενο φεστιβάλ της Νεολαίας: Ρότζερ Γουότερς, ΛΕΞ και Μιθριδάτης στη σκηνή και... «πολιτικός διάλογος μαζί τους». Αν πετύχουν και guest εμφάνιση του Τζιμάκου από τον άλλο κόσμο, τότε μιλάμε για επανίδρυση της Αριστεράς με ακουστική κιθάρα.

Ο Γιάννης Μουζάλας τα είπε έξω απ’ τα δόντια και μέσα από τον ιδρώτα: «Έχουμε 200.000 μέλη και δεν σηκώνονται ρε ... απ' τον καναπέ!». Εδώ που τα λέμε, αν τους φέρνουν σε τέτοιες συνθήκες, μάλλον ο καναπές είναι το τελευταίο πρόβλημα.

Ρέστα όμως έδωσε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Πρόεδρος της Οργανωτικής. Όταν ανακοινώθηκε από τα μικρόφωνα πως ένα Audi ....... είχε ξεμείνει παρκαρισμένο ένα 24ωρο, φωνές από κάτω είπαν: «είναι του Ζαμπάρα!». Και ο Ξανθόπουλος, ψύχραιμος: «Κι επειδή είναι του Ζαμπάρα τι θα πει; Άμα το πάρει ο γερανός, θα λέει "είναι του Ζαμπάρα";».

Αλλά η κορύφωση ήρθε με... κληρωτό iPhone. Μικρό, γκρι, με σπασμένη οθόνη, εμφανίστηκε στο Προεδρείο. Ο Ξανθόπουλος το ανέβασε επίπεδο: «Όποιος το έχασε να το πάρει, αλλιώς το ρίχνουμε στην κλήρωση». Η Όλγα Γεροβασίλη δίπλα του έκλαιγε απ’ τα γέλια.

Με τόση θερμοκρασία, ένα είναι σίγουρο: αν δεν λυθεί η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον λιώνει το λίπος.

Το Κλειστό του Περιστερίου άνοιξε… μέτωπα

Αν η ζέστη στο Κλειστό Περιστερίου ήταν αποπνικτική, η πολιτική ατμόσφαιρα έβραζε στους 100 βαθμούς. Εκεί που νόμιζες πως θα λιποθυμήσει κάποιος από τη θερμοκρασία, τελικά... άναβαν τα μικρόφωνα.

Ο Χρήστος Σπίρτζης πήρε τον λόγο και βγήκε με το "καλημέρα" στην κόντρα με τη γραμμή Φάμελλου. «Πήγαμε στο φόρουμ του Κοτζιά; Πήγαμε, Σωκράτη;», ρώτησε με φωνή που ακουγόταν μέχρι το Περιστέρι City Plaza. Η αμφισβήτηση δεν έκρυβε μόνο την ένταση της στιγμής — υπενθύμιζε ότι τα ωραία λόγια για "προοδευτικές συνεργασίες" δεν συνοδεύονται, κατά τον Σπίρτζη, από ανάλογες πράξεις. Και κάπου εκεί ξεκίνησε το πραγματικό... συνέδριο.

Ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος δεν άφησε το πιάτο να κρυώσει: «Θα είμαστε ένας σοβαρός πολιτικός οργανισμός». Έβαλε τα όρια, ξεκαθάρισε πως η επανεκκίνηση του κόμματος δεν μπορεί να τιναχτεί στον αέρα από τροπολογίες-σφήνες. Η φράση του «το Συνέδριο δεν θα ακυρωθεί από την ιδέα ότι δεν είναι... συνέδριο» ήταν σαν να έβαλε τέλος στην κουβέντα — ή μάλλον, να της άλλαξε πίστα.

Και πάνω στην πίστα εμφανίστηκε και ο Παύλος Πολάκης, πιο Πολάκης από ποτέ:

«Το χέρι που κινεί την Ιστορία είναι το μυαλό που σχεδιάζει το μέλλον». Έθεσε τον ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο του «μεγάλου αριστερού προοδευτικού μπλοκ που θα κυβερνήσει τη χώρα», βάζοντας εμμέσως απέναντι τον Αλέξη Τσίπρα και κάθε άλλη πρωτοβουλία που πάει να γεννηθεί... εκτός έδρας.

Το μήνυμα, τελικά, ήταν σαφές: ούτε ανοχή στην αδράνεια, ούτε αποδοχή σε σκιώδεις «πρωτοβουλίες» που ροκανίζουν την επίσημη γραμμή.

Ο Φάμελλος έκλεισε τις εργασίες με νόημα:

«Ούτε σε αδράνεια, ούτε σε ομηρεία ο ΣΥΡΙΖΑ – Είμαστε εδώ».

Εν ολίγοις, μπορεί να μην είχαν air condition, είχαν όμως ρεύμα. Πολιτικό. Και αν κρίνουμε από την ένταση, το μόνο που δεν είχαν ήταν πυροσβεστήρες.



