Ρωσική επίθεση για το 2022 μετά το... 1922

Τι έγινε βρε παιδιά; Τι συνέβη και ο Σεργκέι Λαβρόφ αίφνης μας θυμήθηκε παίρνοντας τη σκυτάλη από την υφιστάμενή του Μαρία Ζαχάροβα (το λες κι αναβάθμιση) που είχε «αναλάβει» τη χώρα μας εργολαβικά; Γιατί η Ρωσία ανέσυρε από το ψυγείο μια δήλωση του Μητσοτάκη το 2022; Δηλαδή την επόμενη θα θυμηθούν καμιά δήλωση του πατέρα Μητσοτάκη ή μήπως του Ανδρέα Παπανδρέου; Πέραν πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, όπως ο κάθετος διάδρομος που αποτελεί ενεργειακό ομφάλιο λώρο για το Κίεβο, η Μόσχα πιθανότατα ενοχλήθηκε και για τη δημοσιότητα που πήραν στη χώρα μας οι δηλώσεις του Ρώσου υπουργού των Εξωτερικών για την αμέριστη υποστήριξη της Ρωσίας στην κεμαλική Τουρκία το 1922 και επέλεξε τον αντιπερισπασμό.

Είναι στο χέρι της Ρωσίας να δώσει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία και να επαναπροσεγγίσει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται απέναντι της, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, όχι στο παρελθόν.

Άσσο ημίχρονο – διπλό τελικό

Ανατροπή στο σκορ πέτυχαν οι δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη, με τον Άρειο Πάγο να αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού - και να στέλνει τον λογαριασμό αλλού.

Μέχρι τώρα οι δόσεις στα «κόκκινα» δάνεια υπολογίζονταν με ανατοκισμό πάνω σε ολόκληρο το κεφάλαιο. Η νέα απόφαση βάζει φρένο: ο ανατοκισμός περιορίζεται αποκλειστικά στη μηνιαία δόση. Μικρή λεπτομέρεια για τους νομικούς, μεγάλη διαφορά για την τσέπη.

Στην πράξη τώρα: σε δάνειο 100.000 ευρώ, το όφελος αγγίζει τα 200 ευρώ τον μήνα. Στις 50.000 ευρώ, περίπου 100 ευρώ λιγότερα κάθε μήνα. Μετάφραση; Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά που μπήκαν στον Νόμο Κατσέλη, πονοκέφαλος για τράπεζες και servicers που βλέπουν τα Excel και... ιδρώνουν.

Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά είναι ότι η απόφαση αφορά αποκλειστικά όσους είχαν ήδη υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη. Όχι όλα τα δάνεια. Οι συνεπείς δανειολήπτες, που πληρώνουν κανονικά, συνεχίζουν να βλέπουν τον ανατοκισμό να «τρέχει» σε ετήσια βάση. Δύο μέτρα και δύο σταθμά; Κάποιοι το λένε κοινωνική δικαιοσύνη. Άλλοι, απλώς… κακή ανταμοιβή της συνέπειας.

Όπως και να ’χει, οι δανειολήπτες του νόμου πανηγυρίζουν: άσσο στο ημίχρονο, διπλό στο τελικό.

Θα κάνει το άλμα;

Δύο χρόνια αναβαθμίσεων –2024 και 2025– έβαλαν την ελληνική οικονομία ξανά στο ραντάρ των αγορών. Το 2026 όμως δεν είναι χρονιά χειροκροτημάτων. Είναι χρονιά εξετάσεων. Και μάλιστα προφορικών.

Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι αν κρατά την επενδυτική βαθμίδα –αυτό θεωρείται ήδη κεκτημένο. Το στοίχημα είναι αν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. Το πολυσυζητημένο «άλμα» προς πιο βαριές κατηγορίες, εκεί όπου παίζουν οικονομίες με μεγαλύτερη φανέλα και λιγότερη ανοχή στα λάθη.

Μπροστά υπάρχει ένα καυτό τετράμηνο και πέντε σταθμοί αξιολόγησης που θα δείξουν αν η πρόοδος ήταν σπριντ ή αντοχή:

6 Μαρτίου η DBRS ανοίγει τον χορό.

13 Μαρτίου η Moody’s, με το βλέμμα των αγορών στραμμένο.

20 Μαρτίου η Scope.

24 Απριλίου η S&P.

8 Μαΐου η Fitch κλείνει τον πρώτο κύκλο.

Κοινός παρονομαστής; Ανάπτυξη που αντέχει και μεταρρυθμίσεις που δεν μένουν στα χαρτιά. Γιατί οι οίκοι δεν βαθμολογούν προθέσεις, βαθμολογούν αποτελέσματα.

Έξι μήνες μετά θα έρθει ο δεύτερος γύρος από τους ίδιους παίκτες. Και εκεί θα φανεί αν το αφήγημα της επιτυχίας έχει βάθος ή αν απλώς ζεστάθηκε το κλίμα για λίγο.

Μέχρι τότε, το ερώτημα μένει ανοιχτό: θα κάνει η Ελλάδα το άλμα ή θα μείνει να πανηγυρίζει την προηγούμενη νίκη, ενώ το επόμενο ματς έχει ήδη ξεκινήσει.

Νέο ρεσιτάλ Δονάλδιου: Από την Γκεστάπο στον Παράδεισο

Στο National Prayer Breakfast, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα: μια ομιλία όπου χωράνε τα πάντα. Στρατός, Ολυμπιακοί Αγώνες, Μουντιάλ, χαμένες εκλογές, Παράδεισος και… Γκεστάπο, όλα σε ένα πακέτο, με τον ίδιο φυσικά στο κέντρο του σύμπαντος.

Ξεκίνησε από τις ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες παρουσίασε περίπου ως καστ χολιγουντιανής παραγωγής, για να περάσει αμέσως στις «επιτυχίες» του: τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες, το Παγκόσμιο Κύπελλο και –όπως δεν θα μπορούσε να λείπει– τις εκλογές του 2020, που κατά τον ίδιο «του τις έκλεψαν». Όλα, βέβαια, συνδέθηκαν με τρόπο σχεδόν μεταφυσικό, αφού η επιστροφή του στην εξουσία παρουσιάστηκε λίγο-πολύ ως θεία αποκατάσταση της τάξης.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε και στη σχέση του με τη θρησκεία, αυτοανακηρυσσόμενος σε πρόεδρο που έκανε «περισσότερα για τη θρησκεία από κάθε άλλον». Μάλιστα, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι τα παλαιότερα αστεία του περί μη εισόδου στον Παράδεισο παρεξηγήθηκαν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο... τελικής αποδοχής, χάρη στα «τόσα καλά» που έχει κάνει.

Δεν έλειψαν ούτε οι επιθέσεις στους πολιτικούς του αντιπάλους, τους οποίους χαρακτήρισε λίγο-πολύ ως αυταρχικούς διώκτες πιστών, ενώ για τον ίδιο ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δικτάτορας – απλώς κάποιος που «δεν αστειεύεται» όταν πρόκειται για την προστασία των Χριστιανών.

Με λίγα λόγια, ο Τραμπ κατάφερε για άλλη μια φορά να μετατρέψει μια εκδήλωση προσευχής σε πολιτικό one-man show, όπου ο Λευκός Οίκος, το Χόλιγουντ και ο Παράδεισος βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Και –κατά τον ίδιο– στο τέλος του δρόμου, τον περιμένει και η τελική δικαίωση

All star cast στο «Νιάρχος» ενόψει... Ελληνικής Γλώσσας

Στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στο ΚΠΙΣΝ, δίνει ραντεβού τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου η πολιτική και πνευματική Αθήνα, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. Μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού, που μόνο τυχαία δεν είναι ως προς το ποιοι θα βρεθούν στο προσκήνιο.

Τον θεσμικό τόνο θα δώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ τον κεντρικό λόγο θα αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια συγκυρία όπου η «γλώσσα» –κυριολεκτικά και μεταφορικά– έχει τη δική της σημασία στην πολιτική αντιπαράθεση. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που περιμένουν με ενδιαφέρον τις αναφορές του πρωθυπουργού, τόσο για το βάθος τους όσο και για τα μηνύματα που θα εκπέμψουν προς κάθε κατεύθυνση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συζήτηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Γιώργο Μπαμπινιώτη. Ένας διάλογος όπου η διπλωματία συναντά τη γλωσσολογία, με κοινό παρονομαστή την ελληνική γλώσσα ως εργαλείο πολιτιστικής ισχύος – και όχι μόνο.

Το σκηνικό θα «μαλακώσει» από την παρουσία της ορχήστρας και της χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, υπενθυμίζοντας ότι, σε πείσμα των καιρών, η ελληνική γλώσσα συνεχίζει να έχει και φωνή και μελωδία. Και, φυσικά, πολιτικό ακροατήριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.