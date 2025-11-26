Η κατά Άδωνι «άνοδος και πτώση της συριζαϊκής αυτοκρατορίας»

Πολύς ντόρος γίνεται αυτό το διάστημα για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που πουλάει σαν ζεστό ψωμάκι. Κάτι σαν το πρώτο iPhone της Apple. Το τρολάρισμα του πρώην πρωθυπουργού στον Άδωνι Γεωργιάδη, είναι πάντως πολύ πιθανό να μπουστάρει ακόμη περισσότερο τις πωλήσεις.

Βέβαια, ο δαιμόνιος υπουργός Υγείας, όντας βιβλιοπώλης, βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει στον κ. Τσίπρα και να διαφημίσει το δικό του βιβλίο. Ο λόγος για το «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση», που ο (ιστορικός) Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζει το Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο. Επόμενο ήταν κάποιοι στη ΝΔ να σχολιάσουν ότι το sequel που θα έγραφε ευχαρίστως ο υπουργός θα ήταν το «Από την Άνοδο στην Πτώση της... Συριζαϊκής Αυτοκρατορίας», μιας και διεμήνυσε στον Τσίπρα ότι «η ιστορία σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες».

Ευχόμαστε καλοτάξιδα και τα δύο βιβλία. Για να μην παρεξηγηθούμε, στη Ρώμη και την Ιθάκη αναφερόμαστε, όχι στη... συριζαϊκή αυτοκρατορία.

Με την “Ιθάκη” στην αριστερή χείρα

Τα βλέμματα συναδέλφων και δημοσιογράφων τράβηξε χθες, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Ο λόγος; Μα φυσικά η «Ιθάκη» – όχι του Καβάφη, του Τσίπρα – με την οποία προσήλθε «αγκαλιά» στην αίθουσα 150 της Βουλής.

Αν και στην τοποθέτησή του δεν έκανε καμία αναφορά στις 700 σελίδες της «Ιθάκης» του πρώην πρωθυπουργού, όμως και μόνο η στρατηγική τοποθέτηση του βιβλίου μπροστά του έκανε τη δουλειά της. Λες και αρκούσε το εξώφυλλο για να πει όσα δεν γράφτηκαν στα πρακτικά.

Το αντίτυπο μάλιστα έδειχνε… ολοφρέσκο. Ο Τομεάρχης Υγείας έφυγε κρατώντας ακόμη και τη σακούλα — όχι σαν τον Άδωνι Γεωργιάδη απέναντι, που είχε ήδη προλάβει να αποκαλύψει ότι το δικό του ήταν δώρο «από τον φίλο του Αλέξη».

Πάντως, ο λαλίστατος κατά τα άλλα Υπουργός, «συγκρατήθηκε», προβαίνοντας στην τοποθέτησή του μόνο σε παρατηρήσεις επί του σχετικού νομοσχεδίου.

Ίσως γιατί κάποιες συζητήσεις — και κάποιες Ιθάκες — είναι καλύτερο να μη γίνονται δημοσίως.

Εξεταστική: «Έφτασε» η στιγμή της αγρότισσας με τη Ferrari

Την εκτίμηση πως η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ θα περάσει το κατώφλι της εξεταστικής εκφράζουν τις τελευταίες ώρες μέλη της επιτροπής, με την Πόπη Σεμερτζίδου πάντως να μην έχει κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις της.

Αν τελικά ανέβει τα σκαλιά της αίθουσας 223, θα βρεθεί αντιμέτωπη με αρκετά… άβολες ερωτήσεις γύρω από τα 2,6 εκατ. ευρώ που φέρεται να εισέπραξε η ίδια και συγγενικά της πρόσωπα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ — εκ των οποίων περίπου 1,5 εκατ. δεν κατέληξαν ποτέ στους σκοπούς που είχαν εγκριθεί. Και βέβαια, υπάρχει και η λεπτομέρεια των δεσμεύσεων της Αρχής για το ξέπλυμα, όπου ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία, συγκαταλέγονται και τα πολυτελή ΙΧ. Όχι απλώς «αγροτικό».

Ωστόσο, οι πιο υποψιασμένοι στην επιτροπή υπολογίζουν σοβαρά και το ενδεχόμενο να επιλέξει την τακτική του «Φραπέ» — δηλαδή υπόμνημα αντί φυσικής παρουσίας. Η σιωπή, ως γνωστόν, δεν πιάνεται στα πρακτικά.

Όπως και να ’χει, η σημερινή συνεδρίαση προβλέπεται θυελλώδης. Αμέσως μετά τη Σεμερτζίδου, τον λόγο αναμένεται να λάβει ο «πράσινος» Λάμπρος Αντωνόπουλος, που παραιτήθηκε από γραμματέας Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ όταν επέστρεψε 15.000 ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ειρωνεία; Η δεύτερη κατάθεση της ημέρας ίσως αποδειχθεί πιο καθαρή από την πρώτη.

Δεν «τρελαίνονται» για την τεχνητή νοημοσύνη οι Έλληνες

Πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο έχουν ήδη βάλει την τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή τους. Η Ευρώπη γενικά… το ’χει. Άλλες χώρες περισσότερο, άλλες λιγότερο, αλλά η τάση είναι ξεκάθαρη.

Στην κορυφή, η Ιρλανδία: 41,7% συστηματικοί χρήστες. Από τους πιο «AI-ready» Ευρωπαίους — λες και γεννήθηκαν με prompt στο χέρι.

Και μετά… εμείς. Η Ελλάδα φιγουράρει προτελευταία στην Ε.Ε., με μόλις 17,7% να χρησιμοποιεί τακτικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Μια θέση πάνω από τη Ρουμανία, για όσους μετρούν τη βαθμολογία.

Ίσως, φταίει ότι δεν προλάβαμε ακόμα να ψηφιοποιηθούμε πλήρως, ίσως ότι φοβόμαστε μην μας πάρει τη δουλειά το ρομπότ, ίσως απλώς περιμένουμε να μας το εξηγήσει κάποιος... ξάδερφος.

Μέχρι τότε, η σχέση των Ελλήνων με την ΑΙ παραμένει low commitment. Κάτι σαν «θα δούμε πώς θα πάει».

Έρχεται η Black Friday

Η Black Friday — στις 28 του μήνα, μεθαύριο — είναι προ των πυλών και ήδη οι έμποροι έχουν βγει σε πλήρη παράταξη, διαφημίζοντας «προσφορές που δεν χάνονται». Κάποιες μάλιστα έχουν ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες, σε μια χώρα που η Black Friday κρατά πια όσο μια… σχολική χρονιά.

Και πριν προλάβουμε να συνέλθουμε, έρχεται στο καπάκι η Cyber Monday, την 1η Δεκεμβρίου, για όσους προτιμούν να ψωνίζουν με πιτζάμα και καφέ στο χέρι. Χιλιάδες καταστήματα έχουν κυκλώσει τις δύο μέρες στο ημερολόγιο, ποντάροντας σε τζίρους που θα σώσουν — ή θα φτιάξουν — τη χρονιά.

Το πραγματικό στοίχημα όμως παραμένει: να αξίζουν οι προσφορές. Γιατί ωραίο το -70%, αλλά πιο ωραίο όταν είναι… αληθινό.

Και ούτε εκεί τελειώνει το πανηγύρι. Στις 2 Δεκεμβρίου κάνει είσοδο η Travel Tuesday — η νέα μόδα με εκπτώσεις σε αεροπορικά και ξενοδοχεία. Για όσους θέλουν να κλείσουν ταξίδι πριν κλείσουν το πορτοφόλι τους.

Μαραθώνιος προσφορών λοιπόν. Το μόνο που μένει να δούμε είναι ποιοι θα τερματίσουν κερδισμένοι.

