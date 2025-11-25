Επιτέλους ανάσα - έρχεται η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο

Έρχεται η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο

Μέσα στον Δεκέμβριο η κυβέρνηση αναμένεται να φέρει νομοθετική παρέμβαση που θα δώσει λύση σε χιλιάδες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.

Η ιστορία είναι γνωστή: από το 2010 τα δάνεια σε φράγκο έγιναν πολύ ακριβά για τους δανειολήπτες. Το ισχυρό ελβετικό φράγκο εκτόξευσε τις δόσεις και πολλοί βρέθηκαν να μην μπορούν να ακολουθήσουν.

Η νέα ρύθμιση φέρνει κούρεμα, μετατροπή σε ευρώ και δυνατότητα ρύθμισης μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού.

Πέραν τούτου, όμως, στις 5 Δεκεμβρίου εκδικάζεται στον Άρειο Πάγο η προσφυγή πάνω από 3.000 δανειοληπτών εναντίον τριών μεγάλων τραπεζών.

Δόση δικαίωσης ή μια μεγάλη ανάσα για όσους ταλαιπωρούνται χρόνια.

Ιθάκη με αποκαλύψεις και... διαψεύσεις

Η εβδομάδα ξεκίνησε με δόξα και τιμή για τον Αλέξη Τσίπρα. Η “Ιθάκη” του, το νέο βιβλίο, από τη Δευτέρα βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων. Αποσπάσματα κυκλοφορούν παντού και χθες το ενδιαφέρον κορυφώθηκε — κάποιοι έφυγαν αξημέρωτα από τα Τρίκαλα και στις 7.30 το πρωί περίμεναν υπομονετικά έξω από γνωστό βιβλιοπωλείο στην Αθήνα για να το πάρουν στα χέρια τους.

Στο πολιτικό σκηνικό, οι αντιδράσεις ήταν έντονες. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου άστραψε... και βρόντηξε, ο αψύς Κρητικός Παύλος Πολάκης φούντωσε. Ουδείς άφησε κάτι αναπάντητο.

Παράλληλα, όμως, ο Αλέξης βρέθηκε στο στόχαστρο για... απρέπεια. Μέσα στο βιβλίο ισχυρίζεται ότι η Φώφη Γεννηματά, το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015, αρνήθηκε συνεργασία με μια προτεινόμενη “προοδευτική” κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ. Η αλήθεια, όμως, σύμφωνα με τον Μανώλη Όθωνα, στενό συνεργάτη της Φώφης, είναι διαφορετική: καμία τέτοια συζήτηση δεν έγινε ποτέ. Η τηλεφωνική επικοινωνία της Φώφης με τον Τσίπρα περιορίστηκε σε τυπικά συγχαρητήρια. Οτιδήποτε άλλο, λέει ο κ. Όθωνας, είναι… δημιουργική ανακατασκευή.

Ούτε ο ισχυρισμός του ότι στο περιθώριο συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε στην Φώφη τον σχεδιασμό για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και εκείνη δεν ήταν αρνητική, αλλά μετά άλλαξε γνώμη -αναίτια και χωρίς εξήγηση, ευσταθεί. Και όπως συμπληρώνει ο κ. Όθωνας, το ΠΑΣΟΚ τότε κατέθεσε την πρόταση αναλογικού εκλογικού νόμου στη Βουλή, θεσμικά και ανοιχτά — ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κλειστά μάτια και αυτιά.

Με λίγα λόγια: η Ιθάκη του Τσίπρα ταξιδεύει, αφήνει πίσω της συζητήσεις, αποκαλύψεις και διαψεύσεις. Κι εμείς μένουμε να κοιτάμε με απορία... Γιατί, Αλέξη, γιατί;

Κυριάκος και Κώστας

Σε γνωστή καφετέρια της πλατείας Κολωνακίου εθεάθη ο πρωθυπουργός το βράδυ της Κυριακής, και φαινόταν να έχει μια σοβαρή συζήτηση με τον ομοτράπεζό του ενόσω απολάμβαναν τον ελληνικό τους καφέ. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που συνδιαλεγόταν ισότιμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον κοιτούσε στα μάτια θα ρωτήσετε...

Να το πάρει το ποτάμι. Ήταν ο γιος του Κώστας, και επειδή ο πρωθυπουργός δεν ήταν δυνατόν να περάσει απαρατήρητος, πολλοί θαμώνες του Κολωνακίου εντυπωσιάστηκαν από τη γλώσσα του σώματος των δύο ανδρών, που έδιναν την εντύπωση ότι συζητούν ως φίλοι κι όχι ως πατέρας με γιο. Όσον αφορά το περιεχόμενο της συζήτησης; Και να ξέραμε δεν θα σας λέγαμε, ούτε off the record, είμαστε διακριτικοί.

Πάντως, οι εσωκομματικές εκλογές σημείωσαν επιτυχία από πλευράς προσέλευσης, επομένως ο καφές δεν ήταν πολιτικά πικρός.

Τα λίγα λόγια Ζαχάροβα και τα καθόλου μέλι

Οι ελληνικές κινήσεις υποστήριξης της Ουκρανίας ενεργειακά και εξοπλιστικά με τις ευχές των Αμερικανών είναι φυσικό να έχουν ενοχλήσει τη Ρωσία, η οποία και την περασμένη εβδομάδα αντέδρασε με τη γνώριμη τακτική των απειλών από την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η ελληνική κυβέρνηση ανέμενε την αντίδραση της Μόσχας, και γι' αυτό η απάντηση ήρθε άμεσα, αρχικά από το υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Είναι προφανές ότι η Ρωσίδα αξιωματούχος έχει αναλάβει... εργολαβικά την Ελλάδα, καθότι είναι το μόνο προβεβλημένο στέλεχος της Μόσχας που εξαπολύει πυρά κατά της Αθήνας. Έτσι, το «χτύπημα» της περασμένης εβδομάδας δεν ήταν το πρώτο, ούτε αναμένεται να είναι το τελευταίο.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση είναι πεπεισμένη ότι βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, απαντά όποτε χρειάζεται, αλλά δεν προτίθεται να ρίχνει νερό στον μύλο της αντιπαράθεσης με το Κρεμλίνο. Σαν να λέμε τακτική «τα λίγα λόγια... Ζαχάροβα και τα καθόλου μέλι».

Πληρωμών συνέχεια: χρήματα… έρχονται

Η αρχή έγινε χθες με 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Και δεν σταματά εδώ.

Μέχρι την Παρασκευή αγρότες και ενοικιαστές θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Οι αγρότες θα λάβουν προκαταβολή 70% της βασικής ενίσχυσης.

Οι ενοικιαστές θα δουν μέχρι 800 ευρώ.

Και να θυμίσουμε εδώ ότι η επιστροφή ενοικίου δεν είναι προσωρινό μέτρο: θα καταβάλλεται κάθε χρόνο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, προσφέροντας μια σταθερή ανάσα στον προϋπολογισμό των πολιτών.

