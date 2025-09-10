Τσιπριάδος συνέχεια

Δεν χρειάστηκε παρά μία ερώτηση για να φέρει στιγμές αμηχανίας στο πλατό της βραδινής εκπομπής TALK. Ο Τάκης Χατζής, με το γνώριμο αιχμηρό του ύφος, άφησε για λίγο την ατζέντα της συζήτησης και έριξε στο τραπέζι το όνομα του Αλέξη Τσίπρα.

Απευθυνόμενος στον καλεσμένο του, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Συμεών Κεδίκογλου, τον ρώτησε ευθέως: «Σκοπεύετε να ακολουθήσετε τον κ. Τσίπρα σε ενδεχόμενο νέο κόμμα;»

Ο βουλευτής αιφνιδιάστηκε για μια στιγμή, χαμογέλασε αμήχανα και έδωσε απάντηση που σίγουρα θα συζητηθεί:

«Κύριε Χατζή, κρούετε ανοιχτές θύρες».

Η φράση αυτή, που μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους, έδωσε τροφή για σχόλια και… δεύτερες αναγνώσεις στα πολιτικά πηγαδάκια.

Άλλωστε, η έντονη κινητικότητα γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό, οι συνεχείς αναρτήσεις του και οι δημόσιες παρεμβάσεις του δείχνουν πως το πολιτικό του comeback είναι θέμα χρόνου. Και όπως φαίνεται, κάποιοι ήδη… κρατούν ανοιχτές τις θύρες.

Όταν η βουλευτική αποζημίωση συναντά το σούπερ μάρκετ

Σε μία τουλάχιστον άστοχη δήλωση προχώρησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και μάλιστα δυο μόλις μέρες μετά τη μαντινάδα-μήνυμα (προς όλους) του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ: «Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά κι αυτός όταν θα ξεπεζέψεις».

Ο κ. Λοβέρδος στην προσπάθεια του να πείσει ότι κατανοεί την ακρίβεια ανέφερε -μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό-, ότι πηγαίνει ο ίδιος στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει, υπονοώντας ότι συμμερίζεται τις δυσκολίες των πολιτών, καθώς κι εκείνος ζει από τα εισοδήματά του, «μόνο η βουλευτική αποζημίωση.» Έσπευσε μάλιστα να ενημερώσει ότι θα πήγαινε να ψωνίσει σε σούπερ μάρκετ στο Περιστέρι.

Η δήλωση προκάλεσε σάλο. Γιατί αν η «προσωπική εμπειρία» του κ. Λοβέρδου με βουλευτική αποζημίωση πολλών χιλιάδων ευρώ τον φέρνει πιο κοντά στον καταναλωτή που μετρά τον βασικό μισθό στο ράφι… τότε μάλλον μιλάμε για άλλο ράφι.

Ποιος αγνόησε τον Χάρη Δούκα;

Με πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων πολιτικοί αρχηγοί συναντήθηκαν χθες με τον δήμαρχο Βηθλεέμ, Maher Nicola Canavati, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη.

Σωκράτης Φάμελλος Δημήτρης Κουτσούμπας, Αλέξης Χαρίτσης και Ζωή Κωνσταντοπούλου καλωσόρισαν με θέρμη στα γραφεία τους στη Βουλή τον Maher Nicola Canavati, ενώ δεν παρέλειψαν να πουν έναν καλό λόγο για τον Χάρη Δούκα, που είχε και την πρωτοβουλία.

Όσο οι κάμερες έγραφαν, όλοι αναγνώρισαν τη συμβολή του. Όλοι; Όχι ακριβώς.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο της Βηθλεέμ για την επίσκεψη και την ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί και στην Γάζα και στην Δυτική όχθη. Τον ενημέρωσα για την πρωτοβουλία που πήραμε να συζητηθεί ξανά στη Βουλή των Ελλήνων και να επικαιροποιηθεί το ψήφισμα για την προσπάθεια αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης. Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τον ίδιο τον ελληνικό λαό είναι να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση που εξελίσσεται στη Γάζα» ανέφερε νέτα σκέτα ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν λάβει το εθιμοτυπικό δώρο με εκκλησιαστικό συμβολισμό που του προσέφερε ο Δήμαρχος Βηθλεέμ. Ούτε μισή κουβέντα για τον Δούκα – μέλος, παρεμπιπτόντως, του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ.

Ραντεβού με την Ιστορία – και… με την Τουρκία

Με εμφάνιση-καταιγίδα από την αρχή ως το τέλος, η Εθνική ομάδα μπάσκετ έγραψε ιστορία χθες στη «Xiaomi Arena» της Ρίγας, νικώντας τη Λιθουανία 87-76 και παίρνοντας πανηγυρικά την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Η παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έβγαλε πάθος, ενέργεια και άμυνα από... ατσάλι, στέλνοντας μήνυμα ότι φέτος πάει για το μετάλλιο.

Και τώρα; Μεθαύριο ραντεβού με την Τουρκία, σε ένα ματς που ξεφεύγει από τα στενά αθλητικά όρια και αποκτά και… εθνικό χρώμα.

Η Εθνική σκόραρε στη Ρίγα, το Χαλάνδρι στα…tacos

Την ώρα που η εθνική μπάσκετ διέλυε τη Λιθουανία στο Χαλάνδρι η δίαιτα έκανε φτερά.

Εκατοντάδες άνθρωποι –κυρίως νέοι– έκαναν ουρά που ξεπερνούσε τα 100 μέτρα για να μπουν πρώτοι στο νέο κατάστημα γνωστής αμερικανικής αλυσίδας μεξικάνικου φαγητού.

Η «ουρά της χρονιάς» ξεκινούσε από την Κολοκοτρώνη και έφτανε μέχρι τους γύρω δρόμους, δημιουργώντας μικρό κυκλοφοριακό χάος.

Ανθρωποι στάθηκαν στην ουρά στις 21.30 και παρέλαβαν στις 23.00. Αν υπήρχε μετάλλιο στην υπομονή, θα ήταν ήδη στον τελικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.