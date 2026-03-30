Ιρανικό: Τι είπε ο Αραγτσί στον Γεραπετρίτη

Σε σημαντικό παράγοντα της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναδεικνύεται ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος επιδίδεται σε μπαράζ επαφών με ομολόγους του, τον γγ. του ΟΗΕ και εκπροσώπους άλλων φορέων.

Σε επικοινωνία που είχαν το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμπάς Αραγτσί, ο Ιρανός ΥΠΕΞ «υπενθύμισε σε όλες τις χώρες την ευθύνη να καταδικάσουν τις παράνομες επιθέσεις και τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων και τόνισε ότι η αδιαφορία για την ανομία και τις τρομοκρατικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ θα οδηγήσει στην παρακμή του διεθνούς κανονιστικού και ηθικού συστήματος και οι συνέπειές της θα επηρεάσουν όλες τις χώρες».

Ο Ιρανός υπουργός έστειλε το μήνυμα της Τεχεράνης «υπενθυμίζοντας επίσης τη νομική υποχρέωση των χωρών βάσει του διεθνούς δικαίου να εμποδίζουν τους επιτιθέμενους να χρησιμοποιούν το έδαφος και τις εγκαταστάσεις τους για να σχεδιάζουν, να υποστηρίζουν και να εκτελούν επιθετικές επιχειρήσεις κατά άλλων χωρών».

«Οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του Άρθρου 4 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ένα σαφές παράδειγμα στρατιωτικής επιθετικότητας κατά ενός κράτους μέλους του ΟΗΕ και όλες οι χώρες υποχρεούνται να καταδικάσουν αυτήν την επιθετικότητα και να απέχουν από οποιαδήποτε συνεργασία ή υποστήριξη προς τους επιτιθέμενους σύμφωνα με τις διεθνείς νομικές τους υποχρεώσεις» ανέφερε.

Το γεγονός ότι η αμερικανοϊσραηλινή συμμαχία δεν έχει ακόμη επιχειρήσει την «εξάλειψη» του ίδιου του Αραγτσί, αλλά και του μετριοπαθούς προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, υποδηλώνει ότι ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υπολογίζεται σε παράγοντα για την επόμενη μέρα της κρίσης. Παρά τις μεγάλες διαφωνίες, η συνέχιση των απευθείας επαφών της Αθήνας με την εναπομείνασα πολιτική ιρανική ηγεσία κρίνεται μόνο ως εποικοδομητική για την επίλυση της σοβούσας κρίσης.

Νέα πολεμική στο Πολεμικό από Αντώνη

Στο Πολεμικό Μουσείο στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, όπου ο Αντώνης Σαμαράς πραγματοποιεί νέα εφ’ όλης της ύλης παρέμβαση, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Ιωάννη Μάζη.

Ο τίτλος –βαρύς και γεωπολιτικά φορτισμένος– («Του Λόγου το Αληθές και Μετά Λόγου Γνώσεως») δίνει το περίγραμμα, αλλά όχι απαραίτητα και το πλήρες περιεχόμενο της βραδιάς. Γιατί όσοι γνωρίζουν τον πρώην πρωθυπουργό, ξέρουν ότι τέτοιες εμφανίσεις σπάνια μένουν μόνο στα... βιβλιογραφικά.

Όπως φαίνεται, πέρα από τα εθνικά θέματα –όπου ούτως ή άλλως κινείται με αυξημένη ένταση το τελευταίο διάστημα– ο Αντώνης Σαμαράς αναμένεται να ανοίξει τη βεντάλια και σε ζητήματα καθημερινότητας, όπως η ακρίβεια, αλλά και πιο «ευαίσθητα» πεδία, όπως οι υποκλοπές.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο τι θα πει, αλλά και στο τι... δεν θα πει. Παρά τη σεναριολογία των τελευταίων μηνών, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει καμία ευθεία αναφορά σε σχέδια για νέο πολιτικό φορέα –τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.

Και αυτό έχει τη σημασία του, αν συνυπολογίσει κανείς ότι ο συγγραφέας του βιβλίου συγκαταλέγεται στους πρωταγωνιστές της λεγόμενης «ομάδας των 90», που καλεί τον πρώην πρωθυπουργό να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο.

Με άλλα λόγια, μια εκδήλωση με ακαδημαϊκό περιτύλιγμα, αλλά με σαφές πολιτικό υπόβαθρο -και με τα ραντάρ της πολιτικής σκηνής στραμμένα όχι μόνο στις λέξεις, αλλά και στις σιωπές.

Τι φέρνει ο Απρίλιος στα τιμολόγια ρεύματος

Απ' όλα θα έχει ο μπαξές τον Απρίλιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα τιμολόγια ρεύματος.

Ξεκινάμε από τα ευχάριστα. Περίπου το ένα τρίτο των οικιακών καταναλωτών που έχουν επιλέξει τα σταθερά μπλε τιμολόγια μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι. Οι αυξήσεις που φέρνει η νέα αναταραχή στην αγορά ενέργειας, επακόλουθο της ενεργειακής κρίσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, περνούν από δίπλα τους, χωρίς να τους αγγίζουν.

Στην απέναντι όχθη, όμως, βρίσκονται όσοι επέλεξαν τα πράσινα, κυμαινόμενα τιμολόγια. Εκεί, ο Απρίλιος δείχνει τα δόντια του με τη χονδρική τιμή ρεύματος να σκαρφαλώνει στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 78 τον προηγούμενο μήνα. Ναι, δεν είναι τα επίπεδα του δύσκολου τετραμήνου Οκτωβρίου–Ιανουαρίου, αλλά η ανοδική τάση είναι εδώ.

Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, κάνει πρεμιέρα και η τρίτη κατηγορία. Τα πορτοκαλί, τα λεγόμενα δυναμικά τιμολόγια. Μεταφράζονται απλά ως «ρεύμα με ωράριο», φθηνό όταν περισσεύει, ακριβό όταν το χρειάζονται όλοι.

Κερδισμένοι; Όσοι έχουν ήδη έξυπνο μετρητή και την... υπομονή να βάλουν πλυντήριο στις 3 τα ξημερώματα. Για τους υπόλοιπους, το παιχνίδι παραμένει γνώριμο.

Και κάπως έτσι, ο Απρίλιος δεν φέρνει μόνο άνοιξη. Φέρνει και έναν μικρό ενεργειακό πονοκέφαλο.

«Ματωμένος» Μάρτης

Ματωμένος αποδεικνύεται ο Μάρτης για τα χρηματιστήρια διεθνώς και το ελληνικό δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση.

Η «αιμορραγία» που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, με τις αγορές να κινούνται πλέον όχι μόνο με το σοκ, αλλά με τον φόβο της διάρκειας. Γιατί το πρώτο χτύπημα απορροφάται. Το παρατεταμένο όμως, κοστίζει.

Στο ταμπλό της Αθήνας, ο λογαριασμός δείχνει απώλειες 17 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα σε έναν μήνα. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατρακύλησε στα 140 δισ. από τα 157, με τον Γενικό Δείκτη να γράφει -11% και τις τράπεζες να δέχονται μεγαλύτερο πλήγμα, ξεπερνώντας το -14%.

Μετά το αρχικό σοκ του πολέμου, η αγορά πλέον τιμολογεί τη διάρκειά της, με τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή να μην δείχνουν προς το παρόν ότι οδεύουμε προς μια φάση αποκλιμάκωσης.

Βαστάει γερά η ελληνική οικονομία

Μέσα σε ένα διεθνές σκηνικό που θυμίζει κινούμενη άμμο, η ελληνική οικονομία δείχνει -τουλάχιστον προς τα έξω- να κρατάει ισορροπία.

Την ώρα που οι ανησυχίες για τις μεγάλες οικονομίες αυξάνονται λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι εκθέσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης για την Ελλάδα επιμένουν σε θετικό τόνο. Moody's, Scope Ratings και DBRS Morningstar επιβεβαίωσαν μέσα στον μήνα την επενδυτική βαθμίδα. Σαν να λένε «προχωράμε, αλλά με το βλέμμα έξω».

Στο ίδιο μήκος κύματος και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που βλέπει την ελληνική οικονομία ανθεκτική στα εξωτερικά σοκ από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Όλοι συνεχίζουν να βλέπουν μείωση του δημόσιου χρέους και ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα, με μια μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης τη διετία 2027-2028 λόγω του τερματισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.

