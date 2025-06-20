"Κάτω τα χέρια από τον Μητσοτάκη!" και αριθμητική ασάφεια

Αριθμητική ασάφεια

Το 154 γράφτηκε. Και στο Μαξίμου δεν ανησυχούν –λέει. Η πρόταση για προανακριτική κατά του Κώστα Καραμανλή πέρασε με τη μυστική ψηφοφορία, άρα όλα καλά, όλα μέλι-γάλα.

Ή μήπως όχι;

Διότι, αν οι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές (ο ένας από ΝΔ, ο άλλος από τους Σπαρτιάτες δηλαδή οι Δημήτρης Κυριαζίδης και Χάρης Κατσιβαρδάς) όντως ψήφισαν “ναι”, τότε δύο γαλάζια κουκιά κάπου χάθηκαν στον δρόμο. Όχι ότι έγινε κάτι. Απλώς… οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Δύο. Δύο; Ποιοι δύο, όμως;

Στο ερώτημα αυτό, η απάντηση έρχεται αρωματισμένη με… θεσμική κατανόηση: μυστική η ψηφοφορία, 14 κάλπες, 4.200 ψηφοδέλτια, άρα μπορεί να υπήρξε κάποιο σφάλμα. Ή να ήταν άκυρο. Ή –και το πιο πιθανό– να μη θέλουμε να ξέρουμε.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η κυβέρνηση πήρε αυτό που ήθελε. Ισως όχι ακριβώς όπως το ήθελε, αλλά αρκετά κοντά...

"Κάτω τα χέρια από τον Μητσοτάκη!"

Ο πρωθυπουργός έκανε χθες ...τουρ στη “νύμφη του Θερμαϊκού” – κι όχι, δεν ήταν για καφέ κάτω από τον Λευκό Πύργο, αλλά για να δει διάφορα έργα, περιβαλλοντικά πάρκα και σχολεία.

Ακολούθησε επίσκεψη στην πλατεία Επταλόφου, όπου η υποδοχή είχε μια έντονα προεκλογική εσάνς. Κόσμος, αγκαλιές, φιλιά, σέλφι. Κι εκεί ακούστηκε μια φωνή: “Κάτω τα χέρια από τον Μητσοτάκη!” Με τον πρωθυπουργό να απαντά: "Είμαι σε καλά χέρια, μην φοβάστε".

Η συνέχεια είχε συνάντηση με δημάρχους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σε πολύ καλό κλίμα, παρά το γεγονός ότι κάποιοι δεν είναι ακριβώς "της παράταξης". Ε δεν κρατήθηκε ο πρωθυπουργός: ξένοι άνθρωποι, είπε, συνεννοούνται πιο εύκολα απ’ ό,τι εμείς στη Βουλή. Πικρία με λίγα λόγια, αλλά κι ειλικρίνεια σε δόσεις.

Άλλος δρόμος, άλλος τόνος, ίδια πολιτική πραγματικότητα. Ίσως η... νύμφη του Θερμαϊκού να έχει τις λύσεις που στερούνται οι αίθουσες της Βουλής.

Μικρομεσαίοι (και) στο μάτι της γεωπολιτικής καταιγίδας

Αν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ένιωθαν μέχρι τώρα σαν ακροβάτες χωρίς δίχτυ, ήρθε και η Μέση Ανατολή να τους φυσήξει τον... εξισορροπιτικό τους στύλο.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών – δια στόματος Γιάννη Χατζηθεοδοσίου – χτύπησε καμπανάκι για τον αντίκτυπο της γεωπολιτικής αστάθειας στις ελληνικές επιχειρήσεις. "Ευάλωτοι", λέει, οι μικρομεσαίοι, με φόντο μια χώρα που εξαρτάται ενεργειακά ως επί το πλείστον από το εξωτερικό. Κι όταν ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, ποιον τσουρουφλίζει πρώτον; Όλους εκείνους τους επαγγελματίες που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις των προηγούμενων ετών...

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου έπιασε όμως και τον τουρισμό – τον μεγάλο "αιμοδότη" της οικονομίας. Αν η αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο τραβήξει σε μάκρος, μην απορήσουμε αν μείνουν κάτι ξαπλώστρες κενές και τα φώτα στις ταβέρνες χαμηλωμένα για λόγους... οικονομίας. Κι αυτό είτε λόγω ανησυχιών των επισκεπτών, είτε λόγω προβλημάτων στις διεθνείς μεταφορές.

Το αίτημα του προέδρου; "Εσωτερικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και ειδικά προγράμματα για τον τουρισμό". Ή, για να το πούμε αλλιώς, μην αφήσετε την επιχειρηματική τάξη να ψάχνει με το φανάρι πελάτες – και ρεύμα.

Ψηφιακό πελατολόγιο ή ψηφιακός πονοκέφαλος;

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών μπορεί να κρατάει το ένα μάτι στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν ξεχνά και τα προβλήματα εντός των τειχών – και πιο συγκεκριμένα, εκείνα των μικρομεσαίων που βλέπουν τις υποχρεώσεις να στοιβάζονται πιο γρήγορα κι απ’ τα απλήρωτα τιμολόγια.

Αυτή τη φορά, το θέμα ακούει στο όνομα ψηφιακό πελατολόγιο: την τελευταία “καινοτομία” που έρχεται υποχρεωτικά από 1η Ιουλίου, να κουμπώσει πάνω σε επιχειρήσεις που ήδη προσπαθούν να συντονίσουν τιμές, λογαριασμούς, ΦΠΑ, myDATA και… υπομονή.

Το Επιμελητήριο συντάσσεται με όλα εκείνα τα Σωματεία, τα οποία διατυπώνουν «τεκμηριωμένες ανησυχίες και προβληματισμούς» για την υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου σε συγκεκριμένους κλάδους επαγγελματικής δραστηριότητας. Καλεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να επανεξετάσει άμεσα την απόφαση περί υποχρεωτικής εφαρμογής του ψηφιακού πελατολογίου από 1η Ιουλίου 2025, ενώ το Ε.Ε.Α. έχει ήδη αποστείλει εδώ και ημέρες σχετική επιστολή…

Ένα είναι σίγουρο: όσο ψηφιοποιείται η οικονομία, τόσο αναλογικά βαραίνουν τα βλέμματα των μικρών προς τα πάνω. Και όχι για να τους χειροκροτήσουν.

Οταν ο Μπαρμπαρούσης είπε "σόρι"

Ένοχος. Αλλά ατιμώρητος.

Αυτό αποφάσισε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας για τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση. Το αδίκημα; Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας. Το συμπέρασμα του δικαστηρίου; Ναι, το έκανε. Αλλά -τι σύμπτωση!- είπε “σόρι” την ίδια μέρα, άρα... όλα καλά.

Η πρόεδρος το είπε καθαρά: "Ομόφωνα το δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε το άρθρο 135 παρ. 1 ΠΚ. Έκρινε ότι είναι ατιμώρητος βάσει της διάταξης 137 παρ. 1 ΠΚ".

Εδώ δεν χρειάζονται πολλά σχόλια. “Εσχάτη” προδοσία μεν, αλλά μια “συγγνώμη” σε απαλλάσσει. Θεσμικά πράγματα. Αλλά λίγο… ανήκουστα.

