Σιωπηλή αποχώρηση, βροντερή επιστροφή στις... ρίζες και το βιβλίο του Αλέξη

Οι προσευχές του Ισραήλ και… ο «μάγκας των MAGA» Τραμπ

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φέρνουν ξανά τον πλανήτη στα όρια μιας ευρύτερης ανάφλεξης. Η πυραυλική επίθεση στο Ιράν, η αντίδραση της Τεχεράνης με το συμβολικό (ή όχι και τόσο...) κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, και η σιωπηλή αλλά ηχηρή στάση μεγάλων δυνάμεων όπως η Ρωσία και η Κίνα, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου ο ήχος από τα τύμπανα πολέμου δεν είναι πλέον μεταφορά -είναι πραγματικότητα.

Κορυφαίες διπλωματικές πηγές με εξαιρετική γνώση της περιοχής μεταφέρουν ότι η απομόνωση του Ιράν μετά την επίθεση των ΗΠΑ σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι καθολική. Το ενδιαφέρον είναι ότι Ρωσία και Κίνα, αν και μέχρι πρότινος θεωρούνταν ότι κρατούν «ομπρέλα» πάνω από την Τεχεράνη, ενδέχεται να κρατήσουν αποστάσεις. Γιατί; Κατά κάποιους γνώστες, η Μόσχα ίσως επιχειρεί να κάνει «τα γλυκά μάτια» στην Ουάσινγκτον ενόψει νέας φάσης διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Και το Πεκίνο... απλώς κοιτάζει το εμπόριο.

Την ίδια στιγμή, ο απόηχος της απόφασης του ιρανικού κοινοβουλίου (αναμένεται να δούμε αν θα γίνει πράξη εντέλει) να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς. Το αν θα τα ναρκοθετήσει, θα στείλει πυραύλους ή θα περιοριστεί σε συμβολικές απαγορεύσεις είναι ακόμη θολό. Σαφές είναι όμως κάτι άλλο: αν το καθεστώς της Τεχεράνης νιώσει ότι απειλείται με πλήρη αφανισμό, ενδέχεται να επιλέξει –κόντρα στην παράδοση των Σιιτών– την οδό της σφοδρής αντίδρασης, ακόμη και με χτύπημα στις ΗΠΑ.

Εδώ όμως ανοίγει άλλο κεφάλαιο: μια τέτοια πράξη θα δώσει τη νομιμοποίηση στις ΗΠΑ να προχωρήσουν –όπως λένε οι ίδιες πηγές– σε κανονικό πόλεμο. Κι από εκεί και πέρα, αρχίζει να «γράφεται» το σενάριο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, όπως έγινε και στο Ιράκ το 2003. Με άλλα λόγια: ναι, χάος. Αλλά ελεγχόμενο χάος. Όπως αυτό που έχει αφήσει η κατάρρευση του Άσαντ στη Συρία, η οποία σήμερα έχει αποψιλωμένη άμυνα και ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης.

Και ποιος χαμογελά; Το Ισραήλ, που ουδέποτε έκρυψε ότι στρατηγικά επιδιώκει το τέλος του ιρανικού καθεστώτος.

Σημειώστε όμως και κάτι τελευταίο. Αν όλα αυτά τα καταφέρει να τα «σερβίρει» στο αμερικανικό κοινό ο Ντόναλντ Τραμπ, και μάλιστα στους οπαδούς του MAGA, ως απόδειξη ότι η ισχύς της Αμερικής επιβάλλεται και ότι όλα γίνονται για να προστατευτούν προληπτικά τα αμερικανικά συμφέροντα και η ειρήνη, τότε μπορεί να πει κανείς ότι τα κατάφερε.

Και τότε, ναι: θα μιλάμε για έναν «μάγκα των MAGA».

Σιωπηλή αποχώρηση, βροντερή επιστροφή στις... ρίζες

Πρώτα άνοιξε την πόρτα ο Γιώργος Τσίπρας. Τον ακολούθησε ο Απόστολος Γκλέτσος — πιο θεαματικά, πιο δραματικά, όπως του πάει. Η έξοδος, όμως, συνεχίζεται… αθόρυβα αλλά καίρια.

Κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ κοντά στον Σωκράτη Φάμελλο είπε το "αντίο" πριν καν το καταλάβει η Κουμουνδούρου. Και το είπε κομψά: πρώτα... διακοπές. Ήλιος, παραλία, αποτοξίνωση από τις ομάδες εργασίας.

Από Σεπτέμβρη όμως, επιστροφή. Όχι στον ΣΥΡΙΖΑ –τουλάχιστον όχι στον σημερινό. Επιστροφή στις... ρίζες. Ή, πιο σωστά επιστροφή στον Αλέξη Τσίπρας.

Το ποιος είναι, το αφήνουμε στη σφαίρα των καλοκαιρινών σεναρίων. Αλλά όσοι ξέρουν τα εσωτερικά, λένε πως δεν θα είναι ο τελευταίος.

Το ερώτημα είναι: χτίζεται κάτι νέο… ή απλώς διαλύεται το προηγούμενο;

Την αρχή την έκανε ο Γιώργος Τσίπρας. Ακολούθησε ο Απόστολος Γκλέτσος. Τώρα, ακούω πως κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ κοντά στον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο, του κούνησε το μαντίλι. Ξεκινάει μάλιστα τις διακοπές τους και μετά το καλοκαίρι θα επιστρέψει στις... ρίζες του. Δηλαδή στον πρόεδρο Αλέξη...

Το βιβλίο του Αλέξη

Κι αφού πιάσαμε το νήμα του συντρόφου Αλέξη, να πούμε ότι δεν έχει μπει σε θερινή ραστώνη. Καλοκαίρι έρχεται, κι εκείνος ετοιμάζει εξόρμηση στην Περιφέρεια. Να μετρήσει παλμό, πρόσωπα, διαθέσεις.

Την ίδια στιγμή όμως, κάτι γράφεται. Όχι στα media -στο laptop του. Το βιβλίο που ετοιμάζει, λένε, έχει μπόλικο ζουμί. Θα φωτίσει, λέει, την περίοδο συγκυβέρνησης με τον Πάνο Καμμένο. Ξέρετε… εκείνη την εποχή που δεν είπε το "Go home Madame Merkel". Αντίθετα, είπε πολλά άλλα. Και υπέγραψε ακόμη περισσότερα.

Το βιβλίο πάει φουλ για κυκλοφορία τον Νοέμβριο. Σωστά όταν αρχίζουν να πέφτουν οι βροχές και ν' ανεβαίνουν οι πολιτικές θερμοκρασίες. Κι αν δεν ξέρετε τι δώρο να κάνετε φέτος τα Χριστούγεννα… ιδού. Δίνει και κουπόνι αναδρομής στο 2015.

Το ερώτημα είναι: θα είναι πολιτική απολογία ή πολιτικό comeback;

Ή μήπως και τα δύο, με ολίγη από Πρέσπες και… ρίγη Καμμένου;

Θα λάμψει το γουάν;

Με το δολάριο σε πτωτική πορεία και το ευρώ στη δίνη της χαμηλής ανάπτυξης της ευρωζωνης, κύκλοι της αγοράς στοιχηματίζουν ότι το επόμενο νόμισμα που θα λάμψει είναι το κινεζικό γουάν. Παράλληλα ποντάρουν στην αστάθεια του αμερικανικού δολαρίου το οποίο βρίσκεται στο έλεος των αποφάσεων του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Για το φινάλε… ψάρι και MVP!

Την περασμένη Πέμπτη σε γνωστή ψαροταβέρνα της Πεντέλης το τραπέζι είχε... αστέρι: τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του. Γνωστός θαμώνας, λένε οι ψαριές, γκουρμεδιάρης γαρ. Φίλος της στήλης μας τον πλησίασε για φωτογραφία· ο Γιάννης, με τη γνωστή του ευγένεια, απάντησε:

«Κάτσε να τελειώσω πρώτα με την οικογένειά μου το φαγητό»

(Ελληνίδα μάνα στο φόντο ενθουσιασμένη).

Αλλά ο άνθρωπος τήρησε τον λόγο του. Όταν τέλειωσε η ψαροφαγία, τον έψαχνε για τη φωτογραφία!

— «Πού είσαι εσύ που ήθελες να βγάλουμε;»

Γιατί μπορεί να είναι σούπερ σταρ, αλλά πάνω απ’ όλα είναι ο MVP της αγωγής.

skai.gr

