Το μήνυμα του Δονάλδιου στον Μπίμπι

Σαφές – και κατά πληροφορίες ιδιαίτερα «αιχμηρό» – μήνυμα φέρεται να έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη συνάντησή τους στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με το CBS News, ο Τραμπ φέρεται να ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον–Τεχεράνης, οι ΗΠΑ δεν θα σταθούν εμπόδιο σε ισραηλινά πλήγματα κατά του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος του Ιράν. Κυβερνητικές πηγές στις ΗΠΑ κρατούν χαμηλούς τόνους δημοσίως, ωστόσο διπλωματικοί κύκλοι μιλούν για «επαναφορά της αποτροπής στο τραπέζι».

Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, φρόντισε να θέσει τον πήχη ακόμη ψηλότερα. Μιλώντας στο συνέδριο της Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations στην Ιερουσαλήμ, υπογράμμισε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία δεν αρκεί για να «παγώνει» τον εμπλουτισμό, αλλά πρέπει να προβλέπει πλήρη αποξήλωση της πυρηνικής υποδομής και απομάκρυνση του εμπλουτισμένου υλικού από το Ιράν.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η δημόσια αυτή τοποθέτηση δεν απευθύνεται μόνο στην Τεχεράνη, αλλά και στην Ουάσιγκτον, ενόψει του δεύτερου γύρου συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν που ξεκινά εντός της εβδομάδας. «Ο Νετανιάχου χτίζει από τώρα το πλαίσιο αποδοχής ή απόρριψης μιας συμφωνίας», σχολιάζουν διπλωματικές πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων.

Την ίδια ώρα, το Reuters αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έχουν αποστείλει δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή, κίνηση που ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα στρατιωτικής ετοιμότητας. Στρατιωτικοί αναλυτές δεν αποκλείουν «παρατεταμένη εκστρατεία» σε περίπτωση κατάρρευσης των συνομιλιών, αν και επισημαίνουν ότι η πίεση λειτουργεί – προς το παρόν – κυρίως διαπραγματευτικά.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανήλθε και στη Γάζα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να «ολοκληρώσει τη δουλειά» με την καταστροφή του συνόλου των υπόγειων σηράγγων. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι στο βάθος του ορίζοντα επιδιώκει αναβάθμιση της σχέσης με τις ΗΠΑ: όχι πλέον σχέση «βοήθειας», αλλά «εταιρικής συνεργασίας», μετά τη λήξη της ισχύουσας δεκαετούς συμφωνίας το 2028.

Πάντως – όπως ακούγεται – το παζλ έχει πολλά επίπεδα: από τη διαπραγμάτευση για το ιρανικό πρόγραμμα έως την εσωτερική πολιτική ισορροπία σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ. Και σε αυτή τη φάση, όπως μου λένε χαρακτηριστικά, «κανείς δεν μιλά χωρίς να υπολογίζει ποιος ακούει».

Οι αναβαθμίσεις στις τιμές-στόχους για τα blue chips του ελληνικού χρηματιστηρίου πέφτουν σύννεφο, ενώ οι επενδυτές ανυπομονούν για τα ετήσια αποτελέσματα των μεγάλων εταιρειών.

Τις επόμενες ημέρες ξεκινά ένα μπαράζ ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων του 2025 και η αγορά εκτιμά ότι στην πλειοψηφία τους θα είναι πολύ δυνατά.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την πρώτη εταιρεία μεγάλης κεφαλαιοποίησης (Coca-Cola ΗΒC) που ανακοίνωσε υψηλή κερδοφορία.

Εκτός από τα αποτελέσματα οι επενδυτές αδημονούν και για τα μερίσματα και πόσο πιο υψηλά θα είναι φέτος.

Σε κάθε περίπτωση οι επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες κρίνονται σημαντικές για το ΧΑ, καθώς ενδεχομένως να χαράξουν και την περαιτέρω πορεία του.

Τελευταία ευκαιρία σήμερα για όσους είχαν ασφαλίσει τα ακίνητά τους από φυσικές καταστροφές το 2025. Με τη διορία να λήγει, όσοι δεν έχουν υποβάλει ήδη αίτηση χορήγησης μείωσης πρέπει να το πράξουν άμεσα.

Η έκπτωση φτάνει έως και το 20% και αφορά περίπου 400.000 ιδιοκτήτες.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, όπου έκπτωση 50% θα δουν όσοι έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς μέχρι 1.500 ή με ορισμένες εξαιρέσεις ακόμα και 1.700 κατοίκους.

Από το 2027, ο ΕΝΦΙΑ σε αυτές τις περιοχές θα μηδενιστεί.

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το το νέο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Μετά από δέκα μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν, κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Το νέο σύστημα είναι πιο απλό, ενισχύει την προστασία των εργαζομένων και μειώνει τη γραφειοκρατία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μείωση των εντύπων για την πρόσληψη ενός εργαζόμενου, από τέσσερα σε ένα.

Το EΡΓΑΝΗ ΙΙ βαδίζει στα πρότυπα του gov.gr, και καταγράφει ψηφιακά το σύνολο των μορφών απασχόλησης.

Ο ένας «πλήγωσε» το ΟΑΚΑ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ο άλλος το έκανε να παραληρεί για χρόνια. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αντάμωσαν στην Αθήνα όχι σε πάγκο ή παρκέ, αλλά σε πρώτο τραπέζι πίστα, εκεί όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος με τον Χρήστο Μάστορα.

Ο «Σάρας» είχε κάθε λόγο να είναι ευδιάθετος μετά το δραματικό διπλό της Φενέρμπαχτσε επί του Παναθηναϊκού, με το buzzer beater του Μπόλντουιν να παγώνει το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ομπράντοβιτς, από την πλευρά του, σε mood χαλάρωσης μετά την αποχώρησή του από την Παρτίζαν, έφτασε σχεδόν ταυτόχρονα με τον Λιθουανό τεχνικό στο νυχτερινό κέντρο.

Οι δύο παλιοί γνώριμοι κάθισαν στον ίδιο καναπέ, αντάλλαξαν θερμό εναγκαλισμό και είχαν πολλά να πουν στην αρχή της βραδιάς – άλλωστε τους συνδέει κοινή ιστορία και… πράσινες αναμνήσεις.

Ο Αντώνης Ρέμος, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, αφιέρωσε στον Ομπράντοβιτς δύο τραγούδια από το δεύτερο πρόγραμμά του, το «Δύο ψέματα» και το «Προσωπικά», με τον Σέρβο κόουτς να ανταποδίδει στέλνοντας λουλούδια.

Κι αν ο «Ζοτς» κράτησε πιο χαμηλούς τόνους, ο Γιασικεβίτσιους ήταν πιο εκδηλωτικός: σηκώθηκε, χόρεψε ζεϊμπέκικο και τραγούδησε στίχους που έχει μάθει από τα χρόνια της ελληνικής του διαδρομής.

Τελικά, στο παρκέ μπορεί να είναι αντίπαλοι, αλλά στην πίστα οι παλιές σχέσεις δεν κρύβονται. Και κάπως έτσι, η μπάλα έδωσε τη θέση της στο μπουζούκι – χωρίς τάιμ άουτ αυτή τη φορά.

