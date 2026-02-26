Αντίβαρο στην Τουρκία η «επίθεση φιλίας» στην Ινδία από Μητσοτάκη και Νετανιάχου

Το όραμά του για τη διαμόρφωση ενός συστήματος περιφερειακών συμμαχιών στη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτή, το οποίο περιλαμβάνει μεσογειακές χώρες (Ελλάδα και Κύπρο), την Ινδία, αραβικά κράτη, αφρικανικές και ασιατικές χώρες, επαναλαμβάνει εμφατικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν πέρασε απαρατήρητο το timing των συναντήσεων του Ινδού πρωθυπουργού, αφενός με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Νέο Δελχί, αφετέρου με την επίσκεψη του Ναρέντρα Μόντι στην Ιερουσαλήμ.

Στόχος, στρατηγικές συμμαχίες που αλλάζουν τις ισορροπίες τόσο όσον αφορά τους αμυντικούς εξοπλισμούς όσο και την τεχνητή νοημοσύνη, με φόντο και τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC - India–Middle East–Europe Economic Corridor).

Η «επίθεση φιλίας» στην Ινδία από Μητσοτάκη και Νετανιάχου κρίνεται ως αντίβαρο στις τουρκικές βλέψεις για «σουνιτικό ΝΑΤΟ» με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μιλάει, πέραν του σιιτικού, και για «αναδυόμενο σουνιτικό άξονα», δηλαδή σε πρώτη φάση το τρίγωνο Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας.

Τα νέα πυρά του πρώην

Με νέα δημόσια παρέμβασή του για τα εθνικά θέματα, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θέτει ευθέως ερωτήματα προς την κυβέρνηση για τη σύμβαση με την Chevron αλλά και για τις καταγγελίες περί τουρκικής παρεμπόδισης ερευνών στην Κάσο.

«Ως πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούμαι να σιωπώ για τη χώρα», σημειώνει στη δήλωσή του, κάνοντας λόγο για «δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» μέσα από όρους που –όπως υποστηρίζει– προστέθηκαν την τελευταία στιγμή στη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης.

Ο κ. Σαμαράς επικαλείται συγκεκριμένες διατυπώσεις της σύμβασης, όπως πρόβλεψη για «αποχώρηση της εταιρείας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ», «περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα», ακόμη και «παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης».

«Τι είδους σύμβαση είναι αυτή; Νομοθετούμε για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά μας; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιους; Από πότε;» διερωτάται.

Παράλληλα, ανοίγει δεύτερο μέτωπο αναφορικά με τις έρευνες στην Κάσο. Επικαλούμενος δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας περί παρεμπόδισης των ερευνών από την Τουρκία, σημειώνει ότι αυτές «δεν ολοκληρώθηκαν». Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει δηλώσει ότι «το πρόγραμμα έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως και δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση».

«Ρωτάω, λοιπόν, καθαρά: Λέει ψέματα η Κύπρος;» αναφέρει χαρακτηριστικά, καταλήγοντας με τη φράση: «Αυτά δεν λέγονται “ήρεμα νερά”».

Η παρέμβαση Σαμαρά επαναφέρει στο προσκήνιο τις «δεξιές» ευαισθησίες στα εθνικά θέματα, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή διπλωματία και οι ελληνοτουρκικές ισορροπίες παραμένουν στο επίκεντρο.

«Σιγά μην δεν το άνοιγε τις παραμονές της συνάντησης Γεραπετρίτη-Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον», ψιθύριζαν χθες έμπειρα «γαλάζια» στελέχη σε κάτι καφενεία πέριξ πλατείας Κολωνακίου...

Έκρηξη στην Ολομέλεια για Νίκαια και «βιαστή με την τυρόπιτα»

Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μετατράπηκε για ακόμη μια φορά η Ολομέλεια της Βουλής. Αυτή τη φορά Δημήτρης Μαρκόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκρούστηκαν με σκληρές εκφράσεις για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας αλλά και για την υπόθεση που έχει μείνει γνωστή ως «βιαστής με την τυρόπιτα».

Η ένταση ξέσπασε κατά τη συζήτηση για το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μετά από μήνυση που έχει καταθέσει ο Στέφανος Κασσελάκης. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πήρε τον λόγο και επέλεξε να επιτεθεί στον κ. Μαρκόπουλο για την παρουσία του στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου συνόδευε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

«Τι ρόλο διαδραματίζατε εκεί; Γιατί δείχνατε τους εργαζόμενους σαν καταδότης; Γιατί τα βάλατε με τους εργαζόμενους; Τι είστε εσείς; Εκπροσωπείτε τον λαό και συλλαμβάνετε γιατρούς; Γιατί δεν βγαίνει ο Χρυσοχοΐδης να δώσει εξηγήσεις; Η ΕΛ.ΑΣ. περιστοιχίζει Γεωργιάδη και Μαρκόπουλο την ώρα που οργιάζει η εγκληματικότητα; Είστε βαρύτατα εκτεθειμένοι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η απάντηση του κ. Μαρκόπουλου ήταν εξίσου αιχμηρή. Κάνοντας λόγο για «πολιτικό χουλιγκανισμό», σημείωσε ότι «ο Βασίλης Λεβέντης μπροστά της είναι statesman», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους.

«Είμαστε εδώ για τη μήνυση που μου έχει καταθέσει ο κ. Κασσελάκης, ο οποίος δεν έχει ανάγκη υπεράσπισης από δικηγόρους με πελάτες βιαστές με τυρόπιτες», είπε, προσθέτοντας: «Το μπάχαλο έχει βρει την αρχηγό του. Αυτό που κάνει η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η Ρουβικωνοποίηση του Κοινοβουλίου. Στερείστε σοβαρότητας. Άλλο συνδικαλισμός και άλλο χουλιγκανισμός – αλλά τελικά αυτό είστε».

Η σύγκρουση άφησε βαριά ατμόσφαιρα στην αίθουσα, με βουλευτές να σχολιάζουν στα πηγαδάκια ότι η προεκλογική πόλωση έχει ήδη μεταφερθεί εντός του Κοινοβουλίου –και μάλιστα με φρασεολογία που παραπέμπει περισσότερο σε εξέδρα παρά σε Ολομέλεια.

Το τραπέζι της «κυράς του Δέλτα» στον ΚΜ

Μια πρόσκληση με άρωμα σπιτικής κουζίνας και ακριτικής Ελλάδας δέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της περιοδείας του στον Έβρο. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που ζει στις όχθες του ποταμού τον κάλεσε στο σπίτι του για να του κάνει το τραπέζι. Δεν ήταν άλλο από τη γνωστή «κυρά του Δέλτα», Άρτεμη Παπακωστίδου-Διακάκη, και τον σύζυγό της, Νικόλα.

Ο πρωθυπουργός αποδέχθηκε με ευχαρίστηση την πρόσκληση και κάθισε μαζί τους στο τραπέζι, σε μια συνάντηση με έντονο συμβολισμό για τη ζωή στην παραμεθόριο.

Η «κυρά του Δέλτα» και ο καπετάν Νικόλας ευχαρίστησαν τον πρωθυπουργό για την προσωπική μέριμνα που, όπως ανέφεραν, επέδειξε ώστε να ηλεκτροδοτηθεί για πρώτη φορά το σπίτι τους, όπου κατοικούν επί δεκαετίες, μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών. Παράλληλα, στάθηκαν και στην τοποθέτηση δορυφορικού τηλεφώνου που τους επιτρέπει να επικοινωνούν με τον υπόλοιπο κόσμο από την ακριτική περιοχή.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη ζωή στο Δέλτα του Έβρου, τα κίνητρα μετεγκατάστασης εργαζομένων και οικογενειών στον Έβρο, αλλά και τα μέτρα στήριξης της περιφέρειας, όπως η εξαγγελθείσα κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 για κατοίκους μικρών οικισμών.

Σε μια περιοδεία με έντονο πολιτικό περιεχόμενο, το τραπέζι της «κυράς του Δέλτα» έδωσε έναν διαφορετικό τόνο: λιγότερο θεσμικό, περισσότερο ανθρώπινο -και σίγουρα με έντονο συμβολισμό για την ακριτική Ελλάδα.

Διήμερο φωτιά στο ΧΑ

Οι προβολείς σήμερα και αύριο θα είναι στραμμένοι στις τέσσερις συστημικές τράπεζες και όχι μόνο.

Πέμπτη και Παρασκευή ανακοινώνουν τα τριμηνιαία τους αποτελέσματα ούτε μία ούτε δύο αλλά έξι εταιρείες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Ξεκίνημα σήμερα με ΟΤΕ, Πειραιώς, Helleniq Energy και Eurobank.

Οι ανακοινώσεις της τελευταίας εβδομάδας του Φλεβάρη θα κλείσουν την Παρασκευή με Εθνική και Alpha.

Τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν αναμένεται να δώσουν και τον τόνο για τις επόμενες συνεδριάσεις και έναν καυτό Μάρτιο που ανάμεσα σε άλλα έχει στο μενού τρεις αξιολογήσεις διεθνών οίκων για την ελληνική οικονομία.

Μέχρι την Αυστραλία έφτασε η χάρη του

Έχει κάνει σχεδόν τα πάντα, έχει κατηγορηθεί για τα περισσότερα και τώρα έφτασε η ώρα να σκεφτεί το μέλλον του.

Ο λόγος για τον πρόεδρο Τραμπ βεβαίως βεβαίως.

Η εταιρεία του Τραμπ -γιατί ο πρόεδρος πάνω από όλα είναι businessman- θα ξεκίνησε οσονούπω την κατασκευή του υψηλότερου κτιρίου στην Αυστραλία.

Έναν πύργο - ξενοδοχείο 91 ορόφων, 285 δωματίων και 272 πολυτελών διαμερισμάτων.

Το Trump International Hotel & Tower, Gold Coast θα κοστίσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια και θα κατασκευαστεί στην Χρυσή Ακτή του Κουίνσλαντ με ύψος 335 μέτρα παρακαλώ.

Μετά την λήξη της θητείας του λοιπόν, ο πρόεδρος θα φοράει το μαγιό του και θα κολυμπά στις χρυσές αμμουδιές της Αυστραλίας. Προσοχή μόνο γιατί εκεί κυκλοφορούν και πολλοί καρχαρίες...

