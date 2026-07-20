Ο Φάρατζ λέει πως ο Μασκ του έταζε λεφτά για να υποστηρίξει ακροδεξιό ακτιβιστή

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Νάιτζελ Φάρατζ υποστήριξε στο podcast “Triggernometry” ότι ο Ίλον Μασκ προσέφερε πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά στο Reform UK, με την προϋπόθεση ότι θα υποστήριζε δημόσια τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον και θα ξεκινούσε να προωθεί την ιδέα των μαζικών απελάσεων παράνομων μεταναστών προτού το κόμμα αποκτήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο.

Ο Φάρατζ είπε ότι αρνήθηκε: «Ήθελε να βγω δημόσια και να στηρίξω τον Τόμι Ρόμπινσον, και του είπα ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ήθελε να βγω και να μιλήσω για απελάσεις παράνομων μεταναστών πριν αποκτήσουμε σχέδιο».

Προβάλλοντάς το ως απόδειξη ότι κανείς δεν μπορεί να τον εξαγοράσει, το παρουσίασε ως στάση αντίστασης στις απαιτήσεις του Μασκ, που δείχνει ότι δεν δέχεται εκφοβισμό.



Πηγή: skai.gr

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