Άντι Μπέρναμ: Θα δώσω στους πολίτες χώρο να αναπνεύσουν

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει σήμερα τα καθήκοντά του ως ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καλούμενος να διαχειριστεί μια περίοδο έντονων εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων.

Αποτελώντας τον έβδομο ηγέτη της χώρας μέσα σε μία δεκαετία, η κύρια αποστολή του είναι να τερματίσει την εδραιωμένη πολιτική αστάθεια και να δώσει πειστικές απαντήσεις σε ένα εκλογικό σώμα η υπομονή του οποίου έχει εξαντληθεί.

Την περασμένη Παρασκευή, στην πρώτη του ομιλία ως αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, ο Μπέρναμ εμφανίστηκε αισιόδοξος και υποσχέθηκε ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας αλλά και περισσότερες εξουσίες στις τοπικές κοινωνίες.

Σήμερα, όμως, η ρητορική συναντά τη σκληρή πολιτική πραγματικότητα.

Μπροστά από τη διάσημη μαύρη πόρτα της πρωθυπουργικής κατοικίας, ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να τονίσει ότι η παρούσα συγκυρία δεν προσφέρεται για θριαμβολογίες, αλλά απαιτεί ειλικρίνεια και περισυλλογή.

Θα καθορίσει τις προτεραιότητές του για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους ζωής έτσι ώστε να προσφέρει περισσότερο χώρο στους πολίτες να αναπνεύσουν.

Οι άνευ προηγουμένου εναλλαγές στον πρωθυπουργικό θώκο, θα προσθέσει, υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια πιο σταθερή και υπεύθυνη διακυβέρνηση, η οποία οφείλει να επιφέρει άμεσες και απτές βελτιώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κέντρο του Λονδίνου

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε αυστηρούς περιορισμούς για όσους συγκεντρωθούν τη Δευτέρα έξω από τις πύλες της Ντάουνινγκ Στριτ, με ισχυρές δυνάμεις να αναπτύσσονται στο σημείο για την αποφυγή απροόπτων.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, μεταξύ 10:30 και 13:30 (τοπική ώρα), οι παρευρισκόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν εντός προκαθορισμένων σημείων. Επιπλέον, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ενίσχυσης ήχου, όπως τηλεβόες και ηχεία. Η συγκεκριμένη απαγόρευση αποφασίστηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότητα της διαδικασίας.

Στο πρόσφατο παρελθόν, κρίσιμες πολιτικές στιγμές - όπως η ανακοίνωση παραίτησης του Κιρ Στάρμερ και η προκήρυξη εκλογών από τον Ρίσι Σούνακ - είχαν διαταραχθεί έντονα από τα ηχεία διαδηλωτών. Δεν είναι λίγοι, άλλωστε, οι πρώην πρωθυπουργοί που έχουν παραπονεθεί για την ηχορύπανση στην Ντάουνινγκ Στριτ, επισημαίνοντας ότι το θορυβώδες περιβάλλον δυσχεραίνει σημαντικά την εκφώνηση κρίσιμων εθνικών διαγγελμάτων.



Πηγή: skai.gr

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