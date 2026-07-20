Μήνυμα για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η κατοχή του νησιού εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση απέναντι στο Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Μαρινάκης επισημαίνει ότι «η τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου αποτελούν μια διαρκή πρόκληση απέναντι στο Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα».

Παράλληλα, αποτίει φόρο τιμής «στη μνήμη των πεσόντων», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα «δεν λησμονεί τους αγνοουμένους και στέκεται στο πλευρό των εκτοπισμένων».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ακόμη ότι «η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα», προσθέτοντας πως «ο χρόνος δεν νομιμοποιεί την αδικία, ούτε σβήνει την ιστορική αλήθεια».

Κλείνοντας, αναφέρει ότι «η Κύπρος αξίζει να ζήσει ελεύθερη, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς διαχωριστικές γραμμές», επισημαίνοντας πως μέχρι τότε «η μνήμη παραμένει δύναμη, η δικαιοσύνη απαίτηση και η ελευθερία αδιαπραγμάτευτος στόχος».

Πηγή: skai.gr

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