Χιλιάδες πόδια πάνω από τη γη, δύο διαφορετικά αεροπλάνα έγιναν… προέκταση του τελικού του Μουντιάλ, χαρίζοντας στους επιβάτες στιγμές που δύσκολα θα ξεχάσουν!

Στο πρώτο, μια πτήση της Ryanair από το Μιλάνο προς το Αλικάντε μετατράπηκε σε αυτοσχέδιο fan zone, με τον κυβερνήτη να αποφασίζει ότι η ανακοίνωση του αποτελέσματος χρειάζεται λίγη θεατρικότητα. Πιάνει το μικρόφωνο και ξεκινά με το κλασικό «Δυστυχώς…», αφήνοντας για λίγα δευτερόλεπτα την καμπίνα να βουλιάξει στην αγωνία. Και όταν όλοι ετοιμάζονται για τα χειρότερα, συνεχίζει: «…όσοι φοράτε φανέλα με ένα αστέρι, πρέπει να πάρετε καινούργια».

Η έκρηξη χαράς που ακολούθησε θύμιζε γήπεδο. Φωνές, τραγούδια, σημαίες, άνθρωποι που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι έμαθαν πως η Ισπανία είναι ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια ενώ πετούσαν πάνω από την Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, σε άλλη πτήση, ένας Ισπανός πιλότος αποφάσιζε να παίξει με τα νεύρα των Αργεντινών επιβατών του. Μετά το τέλος της παράτασης, παίρνει το μικρόφωνο και ξεκινάει με έναν λόγο που θα ζήλευε και παρουσιαστής τελικού: «Ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες, οι δύο ομάδες έδωσαν τα πάντα και θέλουμε να συγχαρούμε τους Αργεντινούς φίλους μας…»

Η καμπίνα παίρνει φωτιά. Φωνές, αγκαλιές, πανηγυρισμοί. Για λίγα δευτερόλεπτα, οι Αργεντινοί πιστεύουν ότι η χώρα τους κατέκτησε ξανά τον κόσμο. Μέχρι που ο κυβερνήτης, με ψυχραιμία που μόνο πίσω από κλειδωμένη πόρτα πιλοτηρίου μπορείς να έχεις, προσθέτει: «…αλλά η ομάδα που κέρδισε είναι η Ισπανία».

Η σιωπή που ακολούθησε ήταν σχεδόν εκκωφαντική. Από πανηγύρι σε παγωμάρα μέσα σε μια ανάσα, με τον πιλότο να ελπίζει ότι κανείς δεν θα ζητήσει… εξηγήσεις όταν προσγειωθούν.

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