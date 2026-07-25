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Ινδία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Παιδείας - Νίκη για το κίνημα διαμαρτυρίας της ινδικής νεολαίας - Δείτε βίντεο

Ο υπουργός ανακοίνωσε την παραίτησή του μέσω του Χ αφού η ινδική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά νεαρών διαδηλωτών στο Νέο Δελχί 

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Ινδία
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Ο υπουργός Παιδείας της Ινδίας, Νταρμάντρα Πραντάν, υπέβαλε την παραίτησή του μετά από μαζικές διαδηλώσεις της ινδικής νεολαίας που ζητούσαν την απομάκρυνσή του.
  • Η παραίτηση ανακοινώθηκε μέσω του Χ, λίγες ώρες μετά τη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία κατά νεαρών διαδηλωτών στο Νέο Δελχί.
  • Η ανακοίνωση της παραίτησης προκάλεσε πανηγυρισμούς στους δρόμους του Νέου Δελχί, παράλληλα με την προγραμματισμένη συνέχιση συνομιλιών μεταξύ της νεολαίας και της κυβέρνησης Μόντι.

Ο Νταρμάντρα Πραντάν, υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης του Ναρέντρα Μόντι στην Ινδία, δήλωσε ότι υπέβαλε την παραίτησή του, έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας της ινδικής νεολαίας με αίτημα την απομάκρυνσή του από το πόστο.

Ο υπουργός ανακοίνωσε την παραίτησή του μέσω του Χ αφού η ινδική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά νεαρών διαδηλωτών στο Νέο Δελχί και λίγες ώρες πριν η ηγεσία τους συμμετάσχει σε νέο κύκλο συνομιλιών με υπουργούς της κυβέρνησης Μόντι.

Η ανάρτησή του προκάλεσε πανηγυρισμούς στους δρόμους του Νέου Δελχί.

Εκπρόσωπος του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων, που είχε ηγετικό ρόλο στο κίνημα διαμαρτυρίας που ξέσπασε μετά από ένα ακόμη σκάνδαλο διαρροής θεμάτων στις εθνικές εξετάσεις, δήλωσε ότι, αν ο υπουργός Παιδείας παραιτήθηκε, είναι «καλό», αλλά δεν υπάρχει ακόμη κυβερνητική ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ινδία Υπουργός Παιδείας Παραίτηση διαδηλώσεις
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