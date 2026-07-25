Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Παιδείας της Ινδίας, Νταρμάντρα Πραντάν, υπέβαλε την παραίτησή του μετά από μαζικές διαδηλώσεις της ινδικής νεολαίας που ζητούσαν την απομάκρυνσή του.

Η παραίτηση ανακοινώθηκε μέσω του Χ, λίγες ώρες μετά τη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία κατά νεαρών διαδηλωτών στο Νέο Δελχί.

Η ανακοίνωση της παραίτησης προκάλεσε πανηγυρισμούς στους δρόμους του Νέου Δελχί, παράλληλα με την προγραμματισμένη συνέχιση συνομιλιών μεταξύ της νεολαίας και της κυβέρνησης Μόντι.

Ο Νταρμάντρα Πραντάν, υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης του Ναρέντρα Μόντι στην Ινδία, δήλωσε ότι υπέβαλε την παραίτησή του, έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας της ινδικής νεολαίας με αίτημα την απομάκρυνσή του από το πόστο.

Ο υπουργός ανακοίνωσε την παραίτησή του μέσω του Χ αφού η ινδική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά νεαρών διαδηλωτών στο Νέο Δελχί και λίγες ώρες πριν η ηγεσία τους συμμετάσχει σε νέο κύκλο συνομιλιών με υπουργούς της κυβέρνησης Μόντι.

Η ανάρτησή του προκάλεσε πανηγυρισμούς στους δρόμους του Νέου Δελχί.

DEMOCRACY WINS! 🇮🇳



Education minister Dharmendra Pradhan has resigned. pic.twitter.com/DsB6hCHUzP — Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 25, 2026

Εκπρόσωπος του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων, που είχε ηγετικό ρόλο στο κίνημα διαμαρτυρίας που ξέσπασε μετά από ένα ακόμη σκάνδαλο διαρροής θεμάτων στις εθνικές εξετάσεις, δήλωσε ότι, αν ο υπουργός Παιδείας παραιτήθηκε, είναι «καλό», αλλά δεν υπάρχει ακόμη κυβερνητική ανακοίνωση.

VIDEO | Delhi: As Union Education Minister Dharmendra Pradhan posts a letter, saying he has sent his resignation to PM Modi, CJP founder Abhijeet Dipke says, “We have done it. Dharmendra Pradhan has resigned.”



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/M7XmkgYhRG — Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2026

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.