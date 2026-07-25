Ουκρανική επίθεση σε κωμόπολη της Ζαπορίζια, κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή στη νότια Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, και τον τραυματισμό έξι, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης Γιεβγένι Μπαλίτσκι μέσω του Telegram.

Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι «τουριστικές κατασκηνώσεις» στο χωριό Κιριλίφκα δέχθηκαν επίθεση την νύκτα: «υπάρχουν νεκροί: οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά», και κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιτίθεται «σκοπίμως» εναντίον πολιτών.

«Ο εχθρός είδε και κατάλαβε ποιον στόχευε, στοχεύοντας σκόπιμα αμάχους. Πρόκειται για ένα κατάφωρο έγκλημα, μοναδικό στο ουκρανικό καθεστώς. Δυστυχώς, γι' αυτούς, αυτός είναι ένας πόλεμος όπου δεν μπορούν να φερθούν ο ένας στον άλλον ισότιμα ​​και ως εκ τούτου στοχεύουν αμάχους, γυναίκες και παιδιά» υποστήριξε.

Το χωριό έπεσε στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής; εισβολής τον Φεβρουάριο 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.