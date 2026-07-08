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Ποδοσφαιρική νότα στο ΝΑΤΟ: Με τις φανέλες των εθνικών τους Στάρμερ και Στόρε πριν το Αγγλία-Νορβηγία

Οι δύο πρωθυπουργοί φωτογραφήθηκαν στην Άγκυρα, στέλνοντας μήνυμα ευγενούς άμιλλας λίγες ημέρες πριν από τη μεταξύ τους «μονομαχία» στο Μουντιάλ

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Στάρμερ Νορβηγία

Με ποδοσφαιρικό... χρώμα συνοδεύτηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, καθώς ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, και ο Νορβηγός ομόλογός του, Γιόνας Γκαρ Στόρε, έκλεψαν τις εντυπώσεις με μια ιδιαίτερη συμβολική κίνηση.

Οι δύο ηγέτες πόζαραν φορώντας τις εθνικές φανέλες των χωρών τους, ενόψει της αναμέτρησης Αγγλίας-Νορβηγίας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία είναι προγραμματισμένη για το ερχόμενο Σάββατο.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να αναδείξουν το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι», υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και στο πλαίσιο μιας Συνόδου με κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα, το ποδόσφαιρο μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα φιλίας και συναδέλφωσης.

Η Αγγλία και η Νορβηγία θα διεκδικήσουν το Σάββατο το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ, σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κιρ Στάρμερ Νορβηγία Αγγλία Μουντιάλ 2026 ΝΑΤΟ
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