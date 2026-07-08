Με ποδοσφαιρικό... χρώμα συνοδεύτηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, καθώς ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, και ο Νορβηγός ομόλογός του, Γιόνας Γκαρ Στόρε, έκλεψαν τις εντυπώσεις με μια ιδιαίτερη συμβολική κίνηση.

UK Prime Minister Keir Starmer and his Norwegian counterpart Jonas Gahr Store held a meeting in their World Cup team's football shirts ahead of a NATO summit in Turkey



England will play Norway in the quarter-final on July 11 in Miami pic.twitter.com/0FeQbQX8ax July 8, 2026

Οι δύο ηγέτες πόζαραν φορώντας τις εθνικές φανέλες των χωρών τους, ενόψει της αναμέτρησης Αγγλίας-Νορβηγίας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία είναι προγραμματισμένη για το ερχόμενο Σάββατο.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να αναδείξουν το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι», υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και στο πλαίσιο μιας Συνόδου με κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα, το ποδόσφαιρο μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα φιλίας και συναδέλφωσης.

Η Αγγλία και η Νορβηγία θα διεκδικήσουν το Σάββατο το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ, σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

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