Διασωληνώθηκε ο 40χρονος τραυματίας από τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα, Κυριακή, λίγο πριν τις 12:00, σε αποθηκευτικό χώρο με ενδύματα στο ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνοια.

Ο ίδιος, ιρανικής καταγωγής, είναι πολυεγκαυματίας και διακομίσθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Είχε αρχικά μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται 50χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος δεν φέρει εγκαύματα, αλλά αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και φέρει τραύματα στο κεφάλι και στην κοιλιακή χώρα, καθώς στην προσπάθειά του να διαφύγει την ώρα της φωτιάς χτύπησε μόνος του σε μία γλάστρα.

Επίσης, 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία» με ήπια αναπνευστικά προβλήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ ένας ακόμη άνθρωπος, συνταξιούχος του ναυτικού, μεταφέρθηκε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών προληπτικά καθώς ανέβασε πίεση.

Σημειώνεται πως όταν εκδηλώθηκε η φωτιά έγινε εκκένωση του κτιρίου και οι ένοικοι απομακρύνθηκαν από τις σκάλες του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξερράγη.

Η φωτιά εντοπίστηκε στην είσοδο του ξενοδοχείου σε αποθηκευτικό χώρο με είδη ρουχισμού και κατεσβέσθη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους.Ωστόσο, από τους καπνούς προκλήθηκε ρύπανση στο κτήριο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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