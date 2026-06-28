Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά σε διώροφη μονοκατοικία στην Καλλιθέα

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τις δραματικές στιγμές της φωτιάς που ξέσπασε σε διώροφη μονοκατοικία στην Καλλιθέα. Στα πλάνα, που έχουν καταγραφεί περίπου στις 16:00 το μεσημέρι, διακρίνονται κάτοικοι να τρέχουν προς το διώροφο κτίριο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται να σημειώνεται στο ισόγειο κάτι που μοιάζει με έκρηξη.

Λίγο μετά, καταφθάνει το πρώτο πυροσβεστικό όχημα και οι πυροσβέστες ξεκινούν άμεσα την επιχείρηση κατάσβεσης, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ οι Αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα και μίας γυναίκας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική , ένας άνδρας 80 ετών, με τραύμα στο πόδι και μία γυναίκα 75 ετών, με αναπνευστικά προβλήματα, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μάλιστα, η γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι και η ιδιοκτήτρια της οικίας, σύμφωνα με αναφορές, πήδηξε από τον πρώτο όροφο, προκειμένου να απομακρυνθεί για να γλιτώσει από τη φωτιά, έπειτα από προτροπή πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί για να την βοηθήσουν, και οι οποίοι στη συνέχεια κατάφεραν να την συγκρατήσουν.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στην πυρκαγιά για την διερεύνηση των αιτίων της.





Πηγή: skai.gr

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