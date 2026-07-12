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Ο Μέσι κατσάδιασε τον διαιτητή: «Να μου μιλάς με σεβασμό, όπως εγώ»

Ο Λιονέλ Μέσι είχε μια στιγμή έντασης με τον διαιτητή Ζοάο Πέδρο Πινέιρο στον προημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αργεντινή και Ελβετία

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Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι σπανιότατα χάνει την ψυχραιμία του, αλλά αυτό συνέβη στο πρώτο ημίχρονο του προημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αργεντινή και Ελβετία, όταν είχε μια στιγμή έντασης με τον διαιτητή Ζοάο Πέδρο Πινέιρο.

Ο 39χρονος άσος έγινε έξαλλος με τον Πορτογάλο ρέφερι, όταν αυτός με… άκομψο τρόπο, όπως τουλάχιστον θεώρησε ο «Λέο», του ζήτησε να στηθεί στην προβλεπόμενη απόσταση από την μπάλα για το τείχος σε ένα φάουλ των αντιπάλων.

Ο Μέσι εκνευρίστηκε με τον τόνο της φωνής του Πινέιρο και του είπε: «Να μου μιλάς με σεβασμό. Μην είσαι ασεβής! Να μου μιλάς σωστά, όπως σου μιλάω εγώ!»

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Λιονέλ Μέσι Μουντιάλ 2026 Αργεντινή Διαιτητής
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