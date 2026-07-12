Μέσι: Αυτή η ομάδα δεν σταματά ποτέ να πιστεύει

Έστω και πάλι σε... θρίλερ, η Αργεντινή κατάφερε να επικρατήσει και της Ελβετίας, με 3-1 στην παράταση, κλείνοντας θέση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να είδε το ρεκόρ του με γκολ σε εννιά διαδοχικά ματς Μουντιάλ να σταματά, ωστόσο είχε συμβολή με την ασίστ στο πρώτο γκολ φτάνοντας τις δέκα στην καριέρα του στη διοργάνωση, επίδοση που είναι ρεκόρ όλτων των εποχών.



«Υποφέραμε ξανά, αλλά αυτή η ομάδα δεν σταματά ποτέ να πιστεύει. Επιστρέψαμε ανάμεσα στις τέσσερις κορυφαίες στον κόσμο!!! Πάμε!!!», ανέφερε ο αρχηγός της Αργεντινής σε μήνυμά του στα social media.

Πλέον οι παγκόσμιοι πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν την Τετάρτη την Αγγλία (22:00) στον δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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