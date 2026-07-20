Ορμούζ: Ακυβέρνητο πλοίο ανοικτά του Ομάν μετά από πλήγμα με άγνωστο βλήμα

Πλοίο παρασύρεται ακυβέρνητο ανοικτά του Ομάν, αφού επλήγη από άγνωστο βλήμα κοντά στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση 8 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά του Κουμζάρ του Ομάν.

Το πλήρωμα εγκατέλειψε με ασφάλεια το πλοίο και περισυνελέγη από ρυμουλκό. Η UKMTO είχε αναφέρει αρχικά ότι στο πλοίο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά, η οποία δεν έχει ακόμη κατασβεστεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι δύο πετρελαιοφόρα «ανατινάχθηκαν» και ακινητοποιήθηκαν, αφού επιχείρησαν να διασχίσουν, όπως ανέφεραν, μη ασφαλή νότια διαδρομή στο Στενό του Ορμούζ.

Την Κυριακή, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν κάνει λόγο και για δύο πλοία που ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.