Πτώση σημείωσαν οι μετοχές στα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στην κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 640,45 μονάδες στις 10:03 ώρα Ελλάδας.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένατη συναπτή νύχτα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας για ακόμη μια φορά γείτονες στον Κόλπο και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο στενό του Ορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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