Δεκάδες χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο του Καΐρου, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας σε μια υποδοχή ηρώων για την αποστολή της εθνικής Αιγύπτου, για την πορεία της στο Μουντιάλ.

Οι «Φαραώ» επέστρεψαν στη βάση τους μετά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή στη φάση των «16», πραγματοποιώντας την καλύτερη πορεία της ιστορίας τους στα Παγκόσμια Κύπελλα.

Ανάμεσα στο πλήθος υπήρχαν οπαδοί που κρατούσαν μεγάλες αφίσες του προπονητή Χοσάμ Χασάν με μια παλαιστινιακή σημαία. Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής Αιγύπτου έφερε μια παλαιστινιακή σημαία στο γήπεδο σε αρκετές περιπτώσεις και εξέφρασε την υποστήριξή του στα δικαιώματα των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων Τύπου.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αιγύπτου έσπευσε, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας στο Μουντιάλ, να ανανεώσει τα συμβόλαια του Χοσάμ Χασάν και του δίδυμου αδελφού και συνεργάτη του Ιμπραΐμ (αμφότεροι έχουν αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστές στον ΠΑΟΚ), ως το 2030.

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, αναμένεται να υποδεχτεί την ομάδα και το σταφ το Σάββατο.



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