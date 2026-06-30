Φανερά απογοητευμένος, σχεδόν βουρκωμένος, εμφανίστηκε ο Γιόσουα Κίμιχ μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας στους «32» του Μουντιάλ από την Παραγουάη. Πάντως ο πολυσύνθετος άσος της Μπάγερν δεν θέλησε να βρει δικαιολογίες και έκανε σκληρή αυτοκριτική.



«Νιώθω απαίσια. Δεν αντιμετωπίσαμε κανέναν αντίπαλο του κορυφαίου επιπέδου. Εκτός από τον πρώτο αγώνα (σ.σ. 7-1 απέναντι στο Κουρασάο), είχαμε μεγάλα προβλήματα με τρεις ομάδες που δεν είναι παγκόσμιας κλάσης. Αξίζαμε να αποκλειστούμε», τόνισε.

«Θέλαμε να κάνουμε περήφανους τους Γερμανούς. Όταν ήμουν παιδί, μεγάλωσα βλέποντας την εθνική ομάδα να φτάνει πάντα στα ημιτελικά και στους τελικούς. Θέλαμε να δώσουμε αυτό στους σημερινούς και στους μελλοντικούς πιτσιρικάδες. Το γεγονός ότι εξακολουθούμε να μην τα καταφέρνουμε είναι ατυχές. Ο κόσμος στην Γερμανία χρειάζεται κάτι για να νιώθει περηφάνια αυτή τη στιγμή, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να του το δώσει η εθνική ομάδα. Εμείς πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη και κανείς δεν μπορεί να βρει δικαιολογίες. Εμείς οι παίκτες είμαστε αυτοί που βγαίνουμε στο γήπεδο. Δεν φταίνε ο προπονητής, ο διαιτητής, τα ΜΜΕ ή ο αντίπαλος. Εμείς φταίξαμε», πρόσθεσε.

Όσο για το αν πιστεύει πως θα έχει μια ακόμη ευκαιρία να κατακτήσει έναν μεγάλο τίτλο με την Γερμανία; «Πάντα θα έχω την ενέργεια να το προσπαθήσω ξανά. Αυτό που ποτέ δεν θα κάνω είναι να τα παρατήσω», απάντησε ο 31χρονος άσος.

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